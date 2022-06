Calciomercato Roma, erede Mkhitaryan: c’è l’ex campione del mondo

Calciomercato Roma, la società giallorossa si mette subito in moto per andare a sostituire l’armeno. Spunta l’ex campione del Mondo

L’addio di Mkhitaryan non è ufficiale ma poco ci manca. Il calciatore armeno avrebbe scelto l’Inter rifiutando così la proposta di rinnovo messa sul piatto da Pinto. Insomma, serve qualcuno pronto a sostituirlo, un elemento da buttare nella mischia, e secondo calciomercato.com, in questo momento, sarebbe spuntato un nome nuovo, accostato al Milan, ma che potrebbe fare al caso dei giallorossi.

Un ex campione del Mondo: parliamo di Maro Gotze, adesso al Psv Eindhoven, che sarebbe stato proposto dopo la buona stagione con la maglia del club olandese anche a Pinto. Cinquantadue presenze, 12 reti e 11 assist nell’annata appena andata in archivio. Un bottino niente male. E poi sotto l’aspetto economico sembra proprio alla portata dei giallorossi.

Calciomercato Roma, ecco la pista Gotze

Trentanni, Gotze ha una clausola rescissoria di 5 milioni di euro e un ingaggio di 3 milioni netti che potrebbero essere anche di meno nel bilancio giallorosso sfruttando il decreto crescita. Sarà lui o Isco, a quanto trapela in questo momento, il sostituto di Mkhiraryan che ha deciso di prendere la strada di Milano. Un innesto importante, un colpaccio grosso, visto che il tedesco, dopo quel gol che ha deciso la finale del Mondiale, sembrava un giocatore finito. Invece in Olanda è rinato, con prestazioni di livello, gol e assist.

Mourinho lo starebbe valutando insieme al gm portoghese. E l’operazione non è da scartare. Gotze arriverebbe a Roma per giocare alle spalle di Abraham oppure al fianco dell’attaccante inglese: le caratteristiche sono quelle e potrebbero far comodo allo Special One. In ogni caso vedremo. Ma la pista nuova c’è, quasi a sorpresa, ma c’è.