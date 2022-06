Calciomercato Roma | Lo scherzo di Abraham scatena i tifosi del Liverpool

La battuta dell’attaccante della Roma ha mandato su di giri i tifosi dei Reds che sperano in un improbabile colpo di calciomercato

Tammy Abraham quest’anno ha dimostrato di essere uno degli attaccanti più forti in circolazione in Europa, con ben 27 reti segnate in questa stagione d’esordio con la Roma. L’inglese, grazie a queste grandi prestazioni, è stato in grado di zittire tutti i critici, anche quelli più accaniti. Il suo passato al Chelsea non è bastato per convincere tutti sulle sue qualità, visto anche il rendimento di grande livello avuto in Championship. I quasi 30 gol sfiorati nella Serie B inglese, non sono stati giudicati validi, visto che non sono stati segnati in Premier League. Per questo molti hanno storto il naso dopo il suo arrivo, mentre adesso possono solo che applaudirlo.

Con la maglia della Roma, oltre ad aver infranto i record di realizzazione all’esordio, Abraham è finito nel mirino di molti big club europei. E di recente sono i tifosi del Liverpool a sperare in un suo approdo, utopico, sulla sponda rossa del Merseyside. A scatenare le loro fantasie è stata una battuta dell’attaccante inglese pronunciata durante il ritiro della Nazionale inglese. Durante la preparazione in vista dei prossimi impegni dei Tre Leoni, il numero 9 giallorosso ha fatto una battuta a Trent Alexander-Arnold, il famoso terzino-portiere della semifinale di Champions di qualche anno fa. Dal video che circola su Twitter, si vede chiaramente come i due stiano scherzando e di come la risata del terzino del Liverpool sia data dalla presa in giro del romanista.

Calciomercato Roma, lo scherzo di Abraham fa impazzire i tifosi del Liverpool

Nonostante questo, e la certa permanenza di Tammy nella Capitale dove è un elemento imprescindibile del progetto di Mou, che non abbandonerebbe di qui a breve, i tifosi del Liverpool hanno dato libero spazio all’immaginazione. Nel video di Twitter si vede il numero 9 della Roma congratularsi con Arnold e, secondo quanto riporta Theempireofthekop.com, pronunciare la frase “Trent, good luck, I’m joining you guys next season”, ovvero “Trent, buona fortuna, mi unirò a voi ragazzi la prossima stagione”, il tutto condito dalle risate di chi sa di prendere in giro e di esserlo di Arnold. Le parole, però, sono bastate per accendere la scintilla della speranza, che ha più le sembianze dell’illusione, dei tifosi dei Reds, che vorrebbero poter ammirare le magie di Abraham in Premier League.