Calciomercato Roma, Mou non dimentica la Premier: pista a sorpresa

L’allenatore della Roma ha deciso di tornare sulle tracce del calciatore già cercato ai tempi del Tottenham per il calciomercato

In questi giorni c’è un grande via vai davanti all’ufficio di Trigoria di Tiago Pinto, che si sta rimboccando le maniche per preparare al meglio il calciomercato della Roma. A partire tra una manciata di settimane cominceranno le trattative in vista della prossima stagione, in cjui Mourinho vuole rinforzare la rosa, in particolare il centrocampo e la difesa. Per il primo sono diversi i nomi che circolano, con alcuni che sono stati suggeriti dagli stessi lettori di AsRomaLive.it. Di sicuro, però, nella lista della spesa del general manager c’è un regista, che è mancato tanto al gioco dello Special One quest’anno. Proprio in quel ruolo aveva adattato Henrikh Mkhitaryan che ha deciso di lasciare la Capitale per trasferirsi a Milano, sponda Inter.

Il trasferimento dell’armeno ha lasciato un buco nella linea mediana giallorossa che sarà rinforzata nei prossimi giorni. Per il reparto arretrato, invece, Mourinho ha diversi nomi in mente, ma ultimamente se ne è aggiunto uno che era stato seguito già ai tempi delle sue stagioni in Premier League. Lo Special One, infatti ha cercato il calciatore già durante la sua parentesi al Tottenham. Poi, però, non è riuscito a portare il centrale a Londra, ma l’interesse è rimasto anche viste le necessità che la Roma ha di migliorare la difesa. Dalla Polonia, infatti, avanzano l’indiscrezione di calciomercato, con Zalewski che potrebbe aiutare Tiago Pinto nell’affare.

Calciomercato Roma, Mou interessato a Bednarek del Southampton

Secondo quanto riporta Meczyki TV, José non molla la presa su Jan Bednarek, difensore classe 1996 del Southampton. Il ventiseienne piace molto all’allenatore della Roma che potrebbe tornare all’assalto. I tentativi del portoghese ai tempi del Tottenham non sono andati a buon fine. Ora, però, è in un nuovo club, con necessità diverse, e l’affare potrebbe anche concretizzarsi nelle prossime settimane. Bednarek veste la maglia del Southampton dal 2017, quando venne acquistato dal Lech Poznan. In questa stagione, con la maglia dei Saints ha giocato 31 partite in Premier League segnando 4 gol. I cartellini gialli in questa annata, però, non sono stati pochi, ben 10, uno ogni tre partite.