Calciomercato Roma, testa a testa e colpo gratis: scelti due big

Sono due i calciatori che i tifosi vorrebbero vedere arrivare alla Roma nella prossima finestra di calciomercato estiva

Il calciomercato si sa, è il momento più frenetico di questo sport nonostante i campionati siano fermi da tempo. La voglia delle squadre di migliorarsi fa sì che si creino intrecci di affari, sgambetti e veri e propri tira e molla. In tutto questo polverone fatto di cifre e di voci, è molto importante avere qualche consiglio e assist, anche per Tiago Pinto che si sta preparando al meglio per dare a Mourinho i profili più adatti al suo calcio. Alle porte c’è il secondo anno con il portoghese sulla panchina della Roma, che ha intenzione di ambire a trofei più importanti della Conference League e del quinto posto ottenuto in campionato.

Questi due risultati ottenuti in questa annata, però, non sono da gettare alle ortiche e da sottovalutare. Su questi, infatti, verranno poste le basi per le future stagioni con Mourinho alla guida del club, che grazie al suo grande lavoro è riuscito a centrare questi ambiziosi obiettivi. Per permettere allo Special One di lavorare al meglio, Tiago Pinto sta monitorando il panorama. Avere un aiuto e un assist per preparare il calciomercato estivo sarebbe di grande aiuto e uno è arrivato proprio dai lettori di AsRomaLive.it. Visto che la Roma sta cercando di migliorare il centrocampo, è stato chiesto tramite il canale telegram ufficiale di quale sarebbe stato il vostro profilo preferito.

Calciomercato Roma, Isco e Matic i preferiti dei lettori per l’estate

Il sondaggio ha dato un risultato del tutto inaspettato visto che non c’è stato un nome a prevalere su tutti. In testa al sondaggio a pari merito, infatti sono arrivati sia Isco Alarcon che Nemanja Matic. I due sono due pedine importanti e si liberano a zero in vista della prossima stagione. Sono due profili che ultimamente sono stati accostati alla Roma e sembrano interessare a Mourinho. Un assist a tutti gli effetti su chi scegliere, per Tiago Pinto, che arriva direttamente dai lettori di AsRomaLive.it, in vista del prossimo calciomercato.