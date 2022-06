Calciomercato Roma, UFFICIALE: ecco l’erede di De Rossi

Calciomercato Roma, arriva la firma con annuncio ufficiale. Di seguito il comunicato.

Sono stati giorni non poco pregni di novità in casa giallorossa, laddove si è assistito a tutta una serie di cambiamenti di non flebile importanza e destinati a poter avere un impatto sul futuro. Dopo la vittoria in Conference, per molti è iniziato il meritato riposo, a partire da quel José Mourinho che in un post Instagram di circa una settimana fa salutava la Capitale con un romantico “Arrivederci”.

A ciò si sono aggiunte, poi, le voci relative ad alcuni scenari che potrebbero avere non poca ingerenza sulla costruzione della squadra che verrà. Basti pensare agli ultimi rumors su Nicolò Zaniolo e l’ormai annunciato addio di Mkhiatryan che nella giornata di ieri ha declinato l’ultima proposta di rinnovo recapitatagli da Tiago Pinto.

In attesa di aggiornamenti ufficiali o comunque importanti sul fronte entrate e attendendo l’esito dello scenario riportato dall’Inghilterra e riguardante la possibilità di vedere Mou al PSG, riferiamo di seguito il comunicato ufficiale della società giallorossa.

Roma, arriva l’erede di Alberto De Rossi: Primavera affidata a Federico Guidi

In questi anni abbiamo infatti visto come il club stia lavorando al fine di crescere in modo olistico, curando non solo gli aspetti legati alla prima squadra maschile ma cercando di migliorarsi ancor di più a livello di marketing e branding, oltre che nei campi del settore primaverile e della squadra femminile. Se quest’ultima sta rappresentando, non solo nella Capitale, una realtà sempre più consolidata e rispettata, da anni i giallorossi si stanno distinguendo per un felice percorso a livello primaverile.

Merito, soprattutto, di quell’Alberto De Rossi che ha però salutato la sua posizione di allenatore senza per questo separarsi dal club. Come da annuncio ufficiale, la società dei Friekdin ha ingaggiato Federico Guidi, individuato come nuovo allenatore della Primavera. Di seguito, alcune delle sue dichiarazioni e, infine, il rimando al link del sito ASROMA per il comunicato ufficiale.

“Vorrei ringraziare Vincenzo Vergine, Tiago Pinto e tutta la Società per la fiducia che mi è stata accordata. Entrare nel mondo Roma rappresenta per me una fortissima emozione. Sarà una grande responsabilità lavorare nel settore giovanile giallorosso, per proiettare nel calcio professionistico quanti più calciatori possibili”.

