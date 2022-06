Calciomercato Roma, Mourinho su Cuadrado: tutte le cifre

Calciomercato Roma, la notizia di un addio di Cuadrado ha fatto drizzare le antenne a Mourinho: le cifre del possibile colpo Special

La Juve e Cuadrado si potrebbero lasciare anticipatamente rispetto al naturale contratto, rinnovato in automatico al raggiungimento delle 40 presenze stagionali del colombiano. Ed è proprio questo il punto della situazione: Cherubini avrebbe proposto all’esterno un biennale, a cifre minori, che per ora il classe 1988 (stessa età di Matic) non ha preso in considerazione. Un muro contro muro che potrebbe portare ad una clamorosa separazione.

La trattativa per spalmare l’ingaggio in casa bianconera si è interrotta – spiega calciomercato.com – e allora Mourinho, che lo ritiene uno dei migliori in Serie A, avrebbe drizzato le antenne, convinto di poter fare un vero e proprio colpaccio dopo quello di Matic. Insomma, ci proverà lo Special One, anche se le cifre sono sicuramente importanti.

Calciomercato Roma, le cifre per Cuadrado

Come detto le cifre sono importanti per un calciatore che ha comunque 34 anni. Ma che senza particolari dubbi può ancora fare la differenza: le qualità di Cuadrado le conosciamo tutti e anche lui sa di poter dare ancora tanto. Ecco perché chiede almeno 4 milioni di euro netti a stagione per due anni di accordo. E la Juventus vorrebbe anche un indennizzo economico qualora il giocatore decidesse di rimanere in Italia. Invece perla destinazione estera non ci sarebbero problemi a quanto pare, Cuadrado avrebbe la lista gratuita.

Ovviamente, per quanto riguarda il costo del cartellino, sarebbe comunque un investimento minore rispetto a quello che la Roma dovrebbe fare per raggiungere gli altri obiettivi in mente per quella zona di campo: Bellerin o Celik richiedono uno sforzo economico decisamente maggiore. Ecco perché alla fine l’affare si potrebbe pure fare. Tutto sta alla situazione bianconera e alla sua evoluzione nel corso delle prossime settimane.