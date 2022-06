Calciomercato Roma, hanno cambiato idea: affare sbloccato

Calciomercato Roma, il club ha cambiato idea: affare sbloccato e Pinto sorride. Soldi che finanziano i possibili colpi giallorossi

L’affare si potrebbe sbloccare lo stesso, nonostante non siano state raggiunte le condizioni per il riscatto automatico. Ma, in ogni caso, il fatto che lo stesso abbia disputato un’ottima stagione, ha convinto il club a provarci lo stesso. E Pinto sorride, perché potrebbe incassare una cifra importante che finanzierebbe i colpi in entrata della Roma. Uno su tutti, stando alle notizie delle ultime ore, potrebbe pure essere Cuadrado, che ha rotto con la Juventus e che Mourinho ha messo nel mirino per la prossima stagione. Vedremo.

In ogni caso la situazione attorno a Kluivert sembra essere leggermente più chiara, con una schiarita decisamente importo attorno al futuro dell’esterno offensivo che è stato in prestito al Nizza nella stagione appena andata in archivio. Come detto, il quinto posto dei francesi che non hanno centrato la Champions League ha tolto le speranze di un riscatto certo per Pinto, ma secondo le informazioni che sono state riportate da topmercato.com, i transalpini avrebbero deciso di riscattare lo stesso il giocatore olandese, e avrebbero iniziato una trattativa.

Calciomercato Roma, si sblocca l’affare Kluivert

Sì, una trattativa vera e propria pure con il calciatore per capire le reali intenzioni e soprattutto per cercare di trovare un accordo sotto l’aspetto dell’ingaggio. La sensazione è che se Kluivert desse disponibilità ad una piccola riduzione, allora l’operazione potrebbe andare in porto ugualmente, con una bella entrata per la Roma – l’accordo era di 13,5 milioni di euro – che aiuterebbe di certo Pinto a mettere a frutto le proprie idee.

Insomma si va verso la fumata bianca. Un passaggio anche questo che sembra fondamentale per quelli che sono le intenzioni dei giallorossi.