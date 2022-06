Calciomercato Roma, l’indizio diventa prova: Pinto resta a guardare

Calciomercato Roma, dopo l’indizio social di ieri sembra tutto confermato: e Pinto si è tirato indietro nella trattativa. Affare deciso

La sensazione venuta fuori ieri è confermata da quello che Sky Sport ha spiegato oggi. C’è una squadra decisamente avanti nella corsa al centrocampista, tanto avanti che Tiago Pinto avrebbe deciso di tirarsi fuori in maniera definitiva da quella che sarebbe potuta essere una trattativa importante che avrebbe potuto egalare un buon rinforzo in mezzo al campo. Ma le condizioni non permettono di andare avanti, e con intelligenza il gm portoghese dei giallorossi ha cambiato idea, probabilmente sicuro che non ci sia nulla da fare, e che sicuramente ha pensato di voler impiegare le proprie forze in quelle che potrebbero essere altre operazioni.

Insomma, per Bissouma, centrocampista maliano del Brighton, ci sono pochissime possibilità. Anzi, diremmo nulle, visto che l’Arsenal è in netto vantaggio e quindi sarebbe pronto a chiudere il colpo.

Calciomercato Roma, dietrofront Pinto

In poche parole come spiegato Pinto ha fatto marcia indietro e dopo aver chiuso praticamente per Matic lì in mezzo, ha capito che non ha margine di trattativa per quest’altro centrocampista che sarebbe potuto arrivare dalla Premier League. Come vi avevamo già anticipato nella giornata di ieri, è stato lo stesso Bissouma a mandare degli inequivocabili indizi social che hanno fatto capire qual è la propria intenzione per il futuro. Tutto confermato, con buona pace del gm giallorosso che adesso virerà su altri possibili obiettivi. I nomi che al momento circolano dalle parti di Trigoria sono sempre gli stessi. Ma non sono di certo escluse delle sorprese. Magari qualche possibile affare low-cost che potrebbe arrivare nelle prossime settimane.