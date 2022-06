Calciomercato Roma, colpo in arrivo: atteso nei prossimi giorni in città

Il primo colpo della Roma di questo calciomercato è atteso nei prossimi giorni nella Capitale per diventare un nuovo calciatore di Mourinho

Già da i prossimi giorni Tiago Pinto potrebbe abbracciare il suo nuovo colpo di calciomercato per la Roma. I giallorossi attendono l’arrivo del primo acquisto dell’estate del general manager che ha voluto regalare a Mourinho uno dei suoi alfieri. Lo Special One, infatti, ha chiesto all’ex Benfica dei calciatori con delle caratteristiche precise per migliorare la sua rosa. L’obiettivo è quello di migliorare dopo questa stagione in cui è stato raggiunto il quinto posto ed è stata vinta la Conference League. Proprio da questi due risultati dovranno essere gettate le basi per la futura stagione in cui i Friedkin vorrebbero lottare per palcoscenici migliori.

Già l’accesso in Europa League è un grande traguardo per i giallorossi che nella scorsa stagione si erano qualificati per la Conference. C’è da dire, però, che le fasi finali delle due competizioni quest’anno sono sembrate molto simili, con l’unica differenza che, oltre alle squadre che scendono dalla Champions, i premi dell’Europa League sono leggermente più alti. Il trofeo, comunque resta sempre un miglioramento e per questo Mourinho ha chiesto dei rinforzi per fare bene anche in questa competizione. E il primo acquisto non poteva che arrivare a centrocampo dove lo Special One vorrebbe avere più calciatori in grado di gestire al meglio i tempi di gioco e i ritmi.

Calciomercato Roma, Matic in città: atteso nei prossimi giorni

Il primo acquist0 in vista della prossima stagione è quello di Nemanja Matic, che è stato convinto da Mourinho a tornare a giocare con lui. Il suo approdo è atteso nei prossimi giorni, così come riporta il Corriere dello Sport, il suo arrivo nella Capitale. Il serbo, infatti, in questi giorni è in vacanza in Turchia, tra resort di lusso e spiagge cristalline. Tra qualche giorno, però, si avvicinerà lo scadere del contratto e per preparare il suo futuro, l’ormai ex Manchester United arriverà a Roma. Entrambe le parti, infatti, vogliono firmare l’accordo di un anno con clausola per il secondo che si attiverebbe al raggiungimento0 del 50% delle presenze, la stessa proposta a Mkhitaryan. Con tutti i bonus compresi, Matic andrà a guadagnare circa 4.2 milioni a stagione.