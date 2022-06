Calciomercato Roma, niente Serie A: se ne va in Spagna

Calciomercato Roma, arrivano importanti novità circa il futuro del tanto seguito e apprezzato giocatore. Tutte le informazioni a riguardo.

Tante le piste fin qui sondate da Pinto e colleghi in vista della prossima stagione, data la consapevolezza di dover rimpolpare uno scacchiere che, seppur vincente, necessiterà senza dubbi di alcune migliorie soprattutto in determinati reparti. In attesa del colpo Matic e dello sblocco definitivo delle due trattative di cui dettovi in mattinata, giungono intanto novità su un fronte di non poco conto.

Se negli ultimi giorni il filo rosso della discussione è stato Nicolò Zaniolo, dopo una fase dominata dai rumors sul futuro di Dybala e Mkhitaryan, non devono comunque passare inosservate le notizie relative alla regione difensiva. Gli ultimi aggiornamenti lasciano intendere come a Trigoria stiano lavorando per garantire a Karsdorp un valido alter-ego, quale Maitland-Niles non è purtroppo stato. Dal lato opposto, ad oggi, i giallorossi vantano Spinazzola, Vina e il jolly Zalewski ma, per questo e gli altri reparti, autentica discriminante sulle future mosse sarà la decisione di Mou circa il futuro schieramento tattico.

Calciomercato Roma, “nessuna trattativa per Senesi”

Dopo aver iniziato la stagione con il 4-2-3-1, lo Special ha compreso come la strada migliore verso l’equilibrio fosse quella della difesa a tre. Ad oggi, non è ancora chiaro quali potranno essere le decisioni da questo punto di vista per la prossima stagione. Ciò che risulta certo è però l’interesse dei capitolini per Marcos Senesi, qualitativo difensore centrale di piede sinistro finito nel mirino di Pinto già da qualche tempo.

Stando a quanto annunciato da Flavio Tassotti, sul difensore argentino ci sarebbero diverse squadre italiane, Roma compresa. Nessuna trattativa concreta per ora, però, per portarlo nella Capitale. Difficile, secondo la suddetta fonte, un approdo di Marcos nel nostro campionato, complici i forti interessamenti nei suoi confronti in Liga.