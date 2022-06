Calciomercato Roma, Sky conferma esclusiva ASRL: colpo vicinissimo

L’emittente televisiva ha confermato l’anticipazione di ASRL sul colpo in arrivo della Roma per il prossimo calciomercato estivo

L’estate non è ancora cominciata, ma sembra essere già rovente. Non si parla del caldo torrido che ha preso di mira Roma nelle ultime settimane, ma del calciomercato, che nella Capitale sta già entrando nel vivo con diversi colpi bloccati. Il primo su tutti è quello di Nemanja Matic, centrocampista serbo che sembra aver concluso un accordo con Tiago Pinto. Proprio il general manager è il giallorosso che per competenze si sta godendo meno le vacanze di fine stagione. Tra un bagno di sole e uno al mare, l’ex Benfica avrà il cellulare sempre squillante, viste le trattative che dovrà realizzare in questi giorni.

Una delle ultime per cui sta lavorando il portoghese è quella che porta a Roma un vice Rick Karsdorp, in grado di far riposare l’olandese. In questa stagione, infatti, l’ex Feyenoord non ha mai avuto un sostituto di livello che potesse prendere il suo posto. Dall’estate a dicembre è stato con la Roma Bryan Reynolds, che però non è stato mai calcolato da José. Mourinho, infatti, ha deciso di spedirlo in prestito in Belgio per fargli fare minutaggio e al suo posto prendere Ainsley Maitland-Niles. Nonostante un buon inizio, anche l’ex Arsenal è finito fuori dai radar, con il solo Karsdorp che ha dovuto giocare 51 gare in stagione. Per poter far tirare il fiato all’olandese, secondo quanto appreso da AsRomaLive.it, Pinto ha messo nel mirino Mehmet Celik del Lille.

Calciomercato Roma, confermata esclusiva ASRL: bloccato Celik del Lille

L’anticipazione trova conferme anche da Gianluca Di Marzio di Sky Sport. L’emittente televisiva, infatti, ha avvalorato la notizia per cui la Roma sta cercando un rinforzo a destra e lo ha individuato in Celik. Il terzino destro del Lille è stato bloccato dai giallorossi che avrebbero un accordo di massima con il club per 7 milioni. Una cifra motlo bassa per il venticinquenne che verrebbe nella Capitale per fare il sostituto di Karsdorp. Il suo ruolo principale, infatti, sarà quello di far rifiatare l’olandese, magari giocando le partite di coppa o le sfide di Serie A più facili, che poi facili non sono mai, vedi Roma-Salernitana o Roma-Venezia. Oltre al terzino del Lille, poi, Sky ha riportato anche che Pinto ha bloccato anche Ola Solbakken, attaccante del Bodo/Glimt.