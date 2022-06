Calciomercato Roma, annuncio ufficiale: “Resto un’altra stagione”

Le parole dell’obiettivo della Roma per il prossimo calciomercato estivo hanno annullato i sogni di Pinto e Mourinho sul suo arrivo

Con il calciomercato alle porte tutti i calciatori stanno tirando le somme su quello che sarà il loro futuro nelle rispettive squadre. Ovviamente non tutti i giocatori stanno preparando il loro futuro, ma molti sono indecisi e stanno valutando la situazione. Queste incertezze sono date dalle possibili offerte dei club, tra cui c’è anche la Roma che in questa estate vuole migliorare molto la rosa, in vista della prossima stagione. L’obiettivo dei giallorossi è quello di alzare l’asticella degli obiettivi e per farlo i Friedkin sono disposti a mettere mano al portafoglio. Tiago Pinto, che si occuperà del calciomercato, dovrà regalare a Mourinho i profili migliori per colmare quelle lacune che sono state individuate durante il corso della stagione.

Il primo reparto su cui c’era bisogno di mettere mano era senza dubbio il centrocampo che ora è stato puntellato da un colpo a zero. Già dalla scorsa estate, infatti, José Mourinho ha spesso chiesto l’arrivo di un regista che fosse in grado di gestire il gioco e di dettare i ritmi. Dopo i tentativi falliti di portare Xhaka a Roma, lo Special One si era arreso, adattando davanti al difesa Cristante, Oliveiria e persino Mkhitaryan. Ira, però, per coprire quel ruolo, il portoghese ha trovato l’accordo con Nemanja Matic, già allenato al Chelsea e al Manchester Untied. Sempre per rinforzare quel reparto nel migliore dei modi, Pinto e Mou avevano messo nel mirino Leandro Paredes, in giallorosso dal 2014 al 2017 e ora al Paris Saint-Germain.

Calciomercato Roma, Paredes spenge le voci: “Rimango qui un’altra stagione”

Il centrocampista argentino è uno dei profili che più piacciono a Pinto e Mourinho per le sue caratteristiche. Dotato di grande visione di gioco e abilità di passaggio, l’ex Boca Juniors è uno dei talenti più brillanti al mondo e riprenderlo alla Roma sarebbe stato un capolavoro. Purtroppo, però, a spegnere ogni voce di calciomercato ci ha pensato Leandro stesso che hja parlato in diretta a Radio La Red, durante il programma “Un Buen Momento”. Ai microfoni della radio argentina, Paredes ha annunciato di voler rimanere al Paris Saint-Germain almeno per un’altra stagione, chiudendo definitivamente la porta alle cessioni questa estate.