Calciomercato Roma, Sergio Oliveira in bilico: sostituto in Serie A

Calciomercato Roma, il futuro del centrocampista è in bilico: i giallorossi avrebbero già scelto il sostituto in Serie A

Le grandi manovre a centrocampo non finiscono, nemmeno dopo il colpo Matic che nello spazio di pochissimi giorni dovrebbe anche essere ufficiale. Tiago Pinto sa bene che lì in mezzo la sua squadra ha bisogno di rinforzi che vadano a garantire qualità e quantità alla squadra di José Mourinho, e sa anche che deve intervenire al più presto, soprattutto pensando a quella che dovrà essere la decisione su Sergio Oliveira: il futuro infatti del centrocampista arrivato lo scorso gennaio dal Porto rimane in bilico. Il riscatto a quanto pare dovrebbe esserci solamente con lo sconto.

Ed è legato a questa operazione l’interesse della Roma, uscito fuori nelle scorse settimane e confermato dall’edizione odierna di TuttoSport, per Rolando Mandragora, il centrocampista centrale da un anno e mezzo in granata di proprietà della Juventus, che ancora non conosce qual è il proprio futuro. C’è un riscatto di 14 milioni di euro in mezzo spiega il quotidiano torinese, una cifra che Cairo non vorrebbe sborsare, ma che Cherubini a quanto pare non intende abbassare. Insomma, ci sarà un incontro alla metà del mese di giugno per capire l’evolversi della situazione.

Calciomercato Roma, interesse per Mandragora

La notizia comunque è che l’interesse per il 25enne centrocampista azzurro è confermato, nonostante le caratteristiche con Sergio Oliveira sono decisamente differenti. Mandragora è un centrale, capace di dettare ritmi e tempi in mezzo, a differenze di Oliveira che ha più doti di inserimento. Ma se Mou dovesse decidere di tornare al passato, con il 4-2-3-1, allora le doti tecniche del giocatore del Torino potrebbero tornare molto utili, anche a gara in corso ovviamente, visto che lo Special One si attende un colpo decisamente più importante in mezzo al campo oltre a Matic.