La Lega Serie A ha comunicato la data ufficiale per il sorteggio del prossimo calendario del campionato. Sarà una stagione anomala, ecco i dettagli.

Ufficiale, ecco la data del sorteggio del calendario della Serie A. La Lega ha deciso ufficialmente quando verrà svelato il nuovo calendario, con la stagione che inizierà prestissimo, il 13 agosto 2022. Campionato anomalo, che conoscerà una pausa di due mesi tra novembre e dicembre per la prima volta. Ci sarà infatti l’edizione della Coppa del Mondo in Qatar a stravolgere tutto, ecco quando conosceremo ufficialmente tutte le date degli impegni in Serie A della Roma.

Questo pomeriggio la Lega Serie A si è riunita in assemblea ed ha deciso ufficialmente la data per il sorteggio del Calendario. La prossima stagione si aprirà il 13 agosto e si fermerà per circa due mesi invernali causa Mondiali in Qatar. C’era molta attesa per capire la data del sorteggio, con i tempi che iniziavano a stringere. Nessuna esitazione da parte della Lega dunque, il sorteggio per il nuovo calendario della Serie A avverrà il 24 giugno. Ecco la data che i tifosi aspettavano, tra poche settimane si delineerà il prossimo campionato di Serie A.

Calendario Serie A, UFFICIALE: ecco la data del sorteggio

L’Assemblea ha fissato la data: venerdi 24 giugno i tifosi e gli appassionati di calcio italiani conosceranno ufficialmente il nuovo calendario della Serie A 2022/23. Come lo scorso anno il format del calendario rimane asimmetrico, ovvero non coincideranno le gare del girone d’andata con quello di ritorno. E’ già tempo di buttarsi nella prossima stagione in Serie A, la data del 13 agosto si avvicina e tra pochi giorni conosceremo anche quale sarà i lcalendario ufficiale della Roma.