Calciomercato Roma, esubero piazzato: assist Fonseca

La Roma potrebbe riuscire a piazzare uno degli esuberi in rosa grazie all’asssit dell’ex tecnico giallorosso Paulo Fonseca

Due anni certamente non indimenticabili quelli di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma. Il tecnico portoghese, arrivato nel 2019 nella capitale, ha chiuso le due stagioni in giallorosso con un quinto posto e un settimo posto in campionato, con il miglior risultato che è stato il raggiungimento delle semifinali di Europa League contro il Manchester United.

Al suo posto è arrivato poi Mourinho, mentre Fonseca è stato per un anno senza squadra. Adesso il tecnico portoghese sembrerebbe vicino al ritorno in panchina. Infatti Fonseca potrebbe approdare sulla panchina del Lille, che ha chiuso la stagione con un deludente decimo posto. In caso di approdo sulla panchina francese, il tecnico portoghese potrebbe guardare subito in casa Roma durante la sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Roma, Fonseca verso il Lille: mirino su Diawara

Pronto a tornare in panchina Paulo Fonseca, dopo un anno senza squadra dopo aver lasciato la Roma a favore del connazionale José Mourinho. Il tecnico portoghese potrebbe infatti approdare sulla panchina del Lille. L’asse tra Roma e Lille potrebbe così infuocarsi ulteriormente, con un nuovo affare oltre a quello già a buon punto per Celik.

Infatti Fonseca potrebbe puntare il mirino su Amadou Diawara, che con Mourinho non ha più spazio. Nei due anni della gestione Fonseca invece Diawara ha giocato molto, collezionando 58 presenze e due gol. Per la Roma il centrocampista guineano è un esubero ed è sul mercato. Dunque Fonseca potrebbe pensare di rinforzare il proprio centrocampo, visto il probabile addio di Renato Sanches, seppur non proprio con le stesse caratteristiche, con un giocatore che stima e aiutando anche i giallorossi a piazzare un esubero in questa finestra estiva per i trasferimenti.