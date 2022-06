Calciomercato Roma, fari puntati sul futuro di Paulo Dybala. L’incontro tra l’agente della Joya e l’Inter non vede ancora la fumata bianca.

Ancora stallo sul futuro di Paulo Dybala, libero a parametro zero dalla Juventus. Fumata nera dopo l’incontro avvenuto tra il procuratore della punta argentina ed il club nerazzurro. Non è arrivata la chiusura per il passaggio a zero all’Inter, ecco cosa manca per la firma sul contratto per Dybala. Il summit tra Antun e la società nerazzurra si è chiuso da poco e secondo quanto riportato dall’Argentina manca ancora l’accordo definitivo.

Nessuna fumata bianca dopo l’incontro tra l’agente di Dybala e l’intermediari dell’Inter. Si infittisce il mistero intorno al futuro della punta argentina, libera a parametro zero dalla Juventus. Sull’ex Palermo anche la Roma di Mourinho in corsa e tante attenzioni erano rivolte all’incontro avvenuto questo pomeriggio nella sede del club nerazzurro. Il summit non si è chiuso con la fumata bianca imminente e dall’Argentina rilanciano ancora un certa distanza tra le parti.

Calciomercato Roma, futuro Dybala: fumata nera con l’Inter

Marotta sta cercando di assicurarsi le prestazioni della Joya con la specialità della casa: la firma a parametro zero. Con la stessa formula l’Inter è ad un passo dall’ingaggio di Mkhitaryan, con l’armeno che non ha accettato la proposta di rinnovo della Roma. Ora l’Inter sta cercando di accelerare per la firma della punta argentina, ma il summit tra procuratore e società non ha avuto esito positivo almeno nell’immediato. A rilanciare lo stallo è stato il giornalista argentino Cesar Luis Merlo che su Twitter ha sottolineato la distanza tra le parti. Manca ancora l’accordo economico sull’ingaggio e la formula quadriennale o tre anni più uno. Le sensazioni rimangono positive in casa nerazzurra ma al momento sul tavolo di Dybala rimane anche l’offerta della Roma.