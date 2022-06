Calciomercato Roma, non solo Isco: occasione a zero e sfida al Barcellona

Calciomercato Roma, arrivano importanti novità legate al possibile colpo a costo zero dall’estero. Di seguito tutti gli aggiornamenti.

Abbiamo in questo periodo assistito al diffondersi di numerose voci relative alla possibilità di concretizzare operazioni senza alcun esborso. In attesa dell’ufficialità, una delle prime piste rispettanti questa direzione è quella legata a Nemanja Matic, da tempo individuato da Mourinho come rinforzo ideale per il centrocampo e, salvo imprevisti, destinato ad essere primo rinforzo di questa campagna acquisti.

Al di là del grande e saggio centrocampista serbo, si sono poi diffusi i rumors relativi all’interesse per Dybala, acuiti dalle dichiarazioni di Totti qualche settimana fa, e a quello per Isco, proposto da Mendes anche ai giallorossi ma sul quale ci sarebbero plurime rose spagnole rappresentanti per lui scenari prioritari. Discorso poi non così dissimile anche quello di Ola Solbakken, sul quale sono giunte informazioni ufficiali di non poco conto in giornata, e che potrebbe arrivare a condizioni più che convenienti, considerata la scadenza del contratto a dicembre 2022.

Calciomercato Roma, possibile destinazione giallorossa per Januzaj

Mou non è però di certo uno che si accontenta e il diffondersi di tanti nomi a parametro zero o possibilmente approdanti a buone condizioni potrebbe sottintendere l’anelito di Pinto a voler risparmiare gran parte delle finanze dei Friedkin per almeno un gran colpo da regalare al mister suo connazionale non appena possibile. Dopo le dichiarazioni dello stesso allenatore la sera di Tirana, si è infatti compreso come a Trigoria siano previste operazioni importanti, per aumentare il lustro che inizierà la prossima stagione con l’etichetta di campioni in una competizione europea ma al contempo con la consapevolezza di non potersi adagiare.

In attesa di colpi che infiammino i tifosi, riferiamo intanto degli ultimi aggiornamenti provenienti dal portale iberico, El Desmarque. Stando a quanto riferito, infatti, anche alla Roma di Mourinho sarebbe stato proposto Adnan Januzaj, il cui contratto non è stato rinnovato dalla Real Sociedad e sulle cui tracce ci sarebbero diversi club, Barcellona compreso. I blaugrana hanno in lui individuato un’economica alternativa a Raphinha del Leeds ma occhio anche all’ingerenza del West Ham.