Calciomercato Roma, abbandonato dalla Juve | Si offre a Pinto a metà prezzo

Un calciatore si è offerto alla Roma che potrebbe pensare di prenderlo in questo calciomercato visto il prezzo ridotto della metà

Manca ancora qualche giorno all’inizio del calciomercato che alcuni calciatori si stanno già muovendo insistentemente per trovare un nuovo club. Alcuni di questi, poi, stanno guardando con interesse anche alla Roma che grazie a Mourinho è diventata interessante per diversi profili. In primis, proprio l’allenatore portoghese, che è uno dei più vincenti in circolazione, rappresenta una grande motivazione per i calciatori che sarebbero spinti dal lavorare con lui. Il suo carattere e le sue indicazioni, infatti, permettono a tutti di crescere e migliorarsi, anche ai calciatori più esperti. La vittoria della Conference League e il quinto posto in campionato, poi, sono due risultati interessanti, che hanno cambiato l’accezione del club.

Grazie a questo cambio di mentalità, ora i giallorossi possono cercare di prendere anche molti talenti europei interessanti, con alcuni che si stanno proponendo proprio alla Mourinho in vista della prossima stagione. La situazione è in linea con i piani dei Friedkin che vogliono migliorare la rosa per affrontare al meglio la prossima annata. E per farlo, l’innesto di qualche talento è più che necessario. Così, Dan e Ryan hanno deciso di mettere mano al portafoglio e accontentare al meglio José. Il reparto che lo Special One vorrebbe vedere sicuramente migliorato è il centrocampo dove sono mancati alcuni talenti per il suo gioco. Per migliorarlo, Mou vorrebbe qualcuno di qualità, ma che possa garantire anche dinamicità e fisico. E l’ultimo calciatore che si è proposto possiede proprio le prime due caratteristiche.

Calciomercato Roma, Aouar offerto alla Roma: servono circa 20 milioni

Secondo quanto riporta Il Tempo, Houassim Aouar si è offerto alla Roma in vista della prossima stagione. Il calciatore francese del Lione sta lasciando un nuovo club per l’estate e ha pensato ai giallorossi. Fino alla scorsa estate il club transalpino chiedeva 35-40 milioni per il suo acquisto. A quei tempi sulle sue tracce c’era la Juventus che, nonostante l’intesa con il giocatore, aveva deciso di non proseguire con l’acquisto visto il prezzo. Ora fare un pensierino su di lui c’è Mourinho, che invece potrebbe acquistarlo a 20 milioni. Il più grande intoppo per l’affare, però, è la possibilità che Aulas ceda la squadra a Foster Gillett figlio dell’ex numero uno del Liverpool per 600 milioni di euro. In caso di cambio in cabina di comando tutto dipenderebbe dalle strategie della nuova proprietà.