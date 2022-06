Calciomercato Roma, tifosi in estasi: “Acquisto bomba dei Friedkin”

I sostenitori della Roma possono esultare per l’annuncio che vede Dan e Ryan pronti per il calciomercato con un colpo da 90

Il calciomercato non è neanche cominciato che i tifosi della Roma sono già carichi. In questi primi giorni di giugno c’è già stata la notizia dell’accordo con Nemanja Matic, il gigante serbo che andrà a rinforzare il centrocampo giallorosso. Sembra manchi solo l’ufficialità al mediano ex Manchester United, che lascerà il club a fine mese con la scadenza del contratto. questo colpo, però, per i tifosi è stato solo un antipasto visto che ora aspettano il colpo importante. Come ogni sessione, i tifosi aspettano con trepidante attesa l’annuncio di un nome di caratura internazionale, quello in grado di cambiare le sorti del campionato.

La scorsa stagione è arrivato Tammy Abraham che, anche se non era u nome altisonante, per cifra lo è stato a tutti gli effetti. Pinto, infatti, ha speso ben 40 milioni per strapparlo al Chelsea, dove non aveva un ruolo centrale. Venire nella Capitale per lui è stato un vero e proprio toccasana, con 27 reti segnate in tutte le competizioni. Tolto l’attaccante inglese, però, i grandi nomi sono mancati nelle ultime stagioni. Nonostante questo, però, la speranza dei tifosi di vedere un grande giocatore atterrare a Fiumicino resta ancora viva. questi pensieri, poi, sono stati alimentati da un annuncio in diretta che ha dato carta bianca ai sostenitori giallorossi per esultare.

Calciomercato Roma, Caressa annuncia: “I Friedkin preparano l’acquisto bomba”

Durante “KickOff – The Last Dance”, programma diretto da Kristian Pengwin, Fabio Caressa ha fatto un annuncio che fa sognare i tifosi della Roma. Secondo il giornalista di Sky, infatti i Friedkin sono pronti per portare a Roma un grande colpo. Dan e Ryan, infatti, hanno tute le intenzioni di far parlare della società a livello internazionale. La vittoria della Conference e l’arrivo di Mourinho, infatti, sono le due mosse principali effettuate dalla proprietà proprio in questo senso. Ora, grazie alla vittoria della coppa europea, nei loro obiettivi c’è quello di portare un pezzo da 90 nel club in modo da far parlare ancora i tifosi. Caressa, infatti, è convinto che la proprietà stia preparando un granbde acquisto per questo calciomercato.