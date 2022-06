Calciomercato Roma, cessione a sorpresa: 30 milioni dalla Premier

La Roma ha deciso di fissare il prezzo per uno dei suoi giocatori considerati intoccabili e arrivano le offerte in vista del calciomercato

In vista del calciomercato ci sono diversi calciatori della Roma che possono lasciare la Capitale. Il club giallorosso, infatti, ha bisogno di vendere qualcuno per fare cassa e potersi muovere al meglio tra le diverse trattative. Negli obiettivi della società, infatti, c’è quello di migliorarsi per poter alzare l’asticella degli obiettivi e puntare a traguardi ben più alti di quelli raggiunti quest’anno. questo, però, non significa che la società sta sottovalutando il quinto posto e la Conference League vinta, anzi. Questi due trofei rappresentano infatti il punto di partenza della società che in vista della nuova annata vuole puntare più in alto.

Per farlo, però, c’è bisogno di passare per il calciomercato in cui dovranno essere presi dei rinforzi per il club di Mourinho. Lo Special One vorrebbe vedere rinforzarti quasi tutti i ruoli, in cui gradirebbe avere più alternative in modo da non arrivare a fine anno con giocatori molto stanchi. Per alcuni reparti, come il centrocampo, José vorrebbe anche dei titolari, vista l’imminente partenza di Mkhitaryan e quelle probabili di Veretout e Oliveira, che oscilla tra riscatto e permanenza. Per dare fondo agli acquisti, però, Pinto avrà bisogno di cedere qualcuno. e nelle ultime ore è stato fissato a sorpresa il prezzo per un calciatore. Il tecnico portoghese lo ha sempre considerato un’incedibile, ma ora sembra che la società sia pronta a venderlo a due club di Premier League.

Calciomercato Roma, Tottenham e Newcastle su Ibanez: servono 30 milioni

Come riporta Forzaroma.info, le prestazioni di Ibanez in Conference League gli hanno permesso di attirare l’attenzione del Tottenham e del Newcastle. I due club inglesi sarebbero interessati al suo acquisto nonostante sia considerato incedibile dalla società. Il prezzo fissato dai giallorossi si aggira intorno ai 30 milioni, una cifra molto bassa rispetto al mercato dei difensori che c’è in Premier. I Magpies, comunque, hanno mostrato un primo interesse per il giocatore, mentre il club allenato da Antonio Conte segue il calciatore.