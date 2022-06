Calciomercato Roma, ‘Radio Radio’ su Zaniolo: “Rifiutati 30 milioni”

Alla Roma è arrivata un’offerta per l’attaccante classe 1999 in vista del calciomercato, ma è stata rispedita al mittente

Ma Nicolò Zaniolo resta o se ne va?. Ad oggi è ancora molto difficile dare una risposta a questa notizia visto che il futuro dell’attaccante della Roma ancora non è stato scritto. Il numero 22 giallorosso in questi ultimi mesi è sempre al centro di diverse voci di calciomercato che lo vorrebbero fuori dalla Capitale. Il suo 2022 non è potuto cominciare tranquillo che subito i rumor sul suo futuro si sono accumulati, anche a causa delle parole di Pinto dopo il calciomercato invernale. E tra un offerta e una voce di corridoio, ciò che c’è di sicuro è che il classe 1999 non ha ancora rinnovato il suo contratto che però scade nel 2024. Ancora due anni, quindi, prima che il talento toscano possa lasciare a parametro zero Tigoria.

La sua valutazione, poi, non è abbordabile per molti club, con la Roma che non si vorrebbe privare del suo gioiellino a poco. Nonostante questo, però, sembra che alcune squadre stiano veramente pensando di prendere d’assalto l’ex Inter. Inizialmente, sulle sue tracce c’era la Juventus, che è interessata da diversi anni. Sin dal suo arrivo nella Capitale, infatti, il numero 22 è finito nel mirino dei bianconeri, che hanno cominciato a guardarlo con occhi diversi appena Nico ha messo in mostra le sue qualità. Nelle ultime settimane, invece, è il Milan ad essere in pole position per prendere l’attaccante. Proprio sugli sviluppi della trattativa con i rossoneri ha dato un aggiornamento importante Radio Radio.

Calciomercato Roma, Radio Radio: “Il Milan mai interessato a Zaniolo. Rifiutati 30 milioni dal Manchester United”

Secondo quanto riportato dall’emittente radiofonica, infatti, Nicolò Zaniolo non è mai stato nei piani del Milan, che non lo ha mai inserito tra gli obiettivi di calciomercato. Si allontanano così i rossoneri, che fino a pochi giorni fà sembravano in testa nella corsa al numero 22 giallorosso. Un altro importante aggiornamento sul futuro dell’attaccante numero 22, poi, è stata l’offerta del Manchester United rifiutata dalla Roma. I Red Devils avevano messo sul piatto 30 milioni, che sono stati ritenuti troppo pochi dalla società,c he ha rispedito tutto al mittente.