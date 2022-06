Calciomercato Roma, effetto domino e ritorno di fiamma

Calciomercato Roma, effetto domino in Premier League e ritorno di fiamma per il centrocampista. Mou adesso ci crede

Un ritorno di fiamma per il centrocampista, che è di nuovo in uscita, e che questa volta potrebbe davvero – sembrava comunque così anche lo scorso anno – arrivare alla corte di José Mourinho. Non ci sono misteri sul fatto che lo Special One straveda per Xhaka, lo svizzero dell’Arsenal che forse con un anno di ritardo rispetto a quelle che erano le intenzioni dell’allenatore portoghese, potrebbe approdare a Trigoria.

I Gunners stanno rinforzando il proprio centrocampo con Tielemans dal Leicester e sono vicino anche a Bissouma del Brighton (anche lui nel mirino di Pinto) e allora potrebbero far partire proprio quello che è un pallino dell’allenatore giallorosso. L’arrivo di Matic – spiega il Corriere dello Sport in edicola questa mattina – non chiude le porte in nessun modo a questo innesto. Xhaka ha carateristiche diverse e andrebbe, insieme all’arrivo dell’ex Manchetser United, a completare il reparto.

Calciomercato Roma, rispunta Xhaka

L’inseguimento lo scorso anno non portò ai risultati sperati dalla Roma, con un rinnovo di contratto da parte di Xhaka che pareva blindarlo ai Gunners di Arteta. Che, però, non hanno centrato l’obiettivo qualificazione Champions League, e allora sono convinti di dover intervenire in tutti i reparti per tornare a giocare la coppa dalle grandi orecchie. Insomma, se i due arrivi dovessero andare in porto, allora per Xhaka ci sarebbe davvero spazio minimo nel club londinese, con una cessione che potrebbe arrivare davvero questa estate.

Pinto insomma è alla finestra, e valuta attentamente gli sviluppi. Una situazione che potrebbe aprire le porte a quel sogno che Mouirinho ha da un anno, quello di riuscire a prendere lo svizzero e affidargli le chiavi del centrocampo. Certo, non è l’unico nome nella lista: in Italia, i giallorossi, guardano anche a Ederson della Salernitana.