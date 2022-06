Calciomercato Roma, ‘provocazione’ Bernardo Silva | Ecco cosa sta succedendo

L’attaccante portoghese del Manchester City è stato accostato alla Roma che potrebbe pensare a lui come colpo top del calciomercato

Da qualche giorno i tifosi della Roma stanno sperando e fantasticando a occhi aperti per la prossima finestra di calciomercato. Le parole di Fabio Caressa hanno dato il via alle fantasie dei tifosi. Il telecronista e conduttore televisivo ha confessato i suoi pensieri a Kristofer Pengwin a cui ha detto che secondo lui la società avrebbe fatto un colpo importante. Le motivazioni sono state principalmente due: la prima riguarda la scelta dei Friedkin di prendere Mourinho come allenatore. Avere in panchina un personaggio come il portoghese fa sì che tutti i giornali e i media parlino della squadra, sia grazie ai risultati sportivi che alle dichiarazioni dello Special One. La seconda riguarda la vittoria della Conference League, un trofeo europeo che permette alla squadra di avere un bel palcoscenico mondiale.

Viste queste due importanti ragioni, Caressa crede fortemente che i Friedkin siano pronti a investire e portare alla Roma qualcuno che faccia scrivere i giornali mondiali. Per questo motivo, i tifosi hanno cominciato a fantasticare, ipotizzando i nomi più altisonanti da accostare alla squadra. Un calciatore tra i migliori in circolazione che, però, sembra essere vicino ai giallorossi è Bernardo Silva. Il calciatore classe 1994, ha diverse caratteristiche che lo rendono un possibile acquisto dei giallorossi, anche se definire l’affare molto difficile è un eufemismo. Come ha sostenuto lo stesso Augusto Ciardi, che ha lanciato al notizia senza mai accostarlo esplicitamente alla Roma, per la trattativa servirebbe un miracolo.

Calciomercato Roma, interlocutori italiani per Bernardo Silva e i tifosi sognano

Il calciatore portoghese che gioca con il Manchester City è uno dei preferiti di Guardiola. 28 anni da compiere il 10 agosto, come riporta il giornalista, con i Citizens prende circa 7.8 milioni a stagione e ha un contratto in scadenza nel 2025. L’entourage che gestisce i suoi interessi è la Gestifute, l’agenzia di Jorge Mendes, che sta sondando il terreno per un cambio di maglia. I primi interlocutori per il giocatore è stato il Barcellona, ma ci sono anche delle italiane sulle sue tracce. Viste le cifre, l’Italia sembrerebbe fuori mercato, ma secondo alcune voci non è così. Un minuscolo spiraglio, quindi per Bernardo Silva, che però ha bisogno di un vero e proprio miracolo, forse anche due, per arrivare alla Roma.