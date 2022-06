Calciomercato Roma, 58 milioni non bastano: il rilancio del Newcastle per Pellegrini

Dopo aver rifiutato un’offerta, la Roma può aspettarsi un’altra proposta da parte degli sceicchi nella prossima finestra di calciomercato

Quest’anno è stata la stagione della definitiva conferma. Lorenzo Pellegrini, al suo quinto anno in giallorosso dopo la parentesi al Sassuolo, ha dimostrato a tutti cosa sa fare. Le sue qualità non sono mai state messe in dubbio, ma i tifosi dalla critica facile non hanno mai smesso di punzecchiare il capitano della Roma, reo di non essere abbastanza incisivo. In questa stagione, però, tutto il suo talento si è mostrato, dando anche diversi spiragli per dei miglioramenti importanti in vista del futuro. A rendersene conto non sono stati tutti gli appassionati di calcio e José Mourinho, ma anche qualcuno al di fuori del Grande Raccordo Anulare che circonda la Capitale.

Ad essere sinceri, il cerchio di persone che hanno preso coscienza dei numeri di Pellegrini è molto più ampio del GRA, e si estende al di fuori dei confini dell’Italia. Fino alla Manica ed oltre. Gli sceicchi del Newcastle, infatti, hanno messo gli occhi sul centrocampista italiano che con la Nazionale è andato in rete in tutte e due le partite di Nations League giocate fino ad ora. Quel 10 sulle spalle è una grande responsabilità, Lorenzo lo sa e con tutta la sua concentrazione ha dimostrato di poterlo portare. Il gol alla Germania prima, e quello all’Ungheria dopo sono solo gli ultimi due colpi del numero 7 giallorosso in questa stagione. E ritornando ai Magpies, erano loro che speravano di fare di lui il prossimo colpo dell’estate.

Calciomercato Roma, il Newcastle pronto a un nuovo assalto per Pellegrini

Nei giorni scorsi, infatti, è rimbalzata la notizia di un’offerta da parte del Newcastle che è stata prontamente rispedita indietro da Mourinho e dai Friedkin. Secondo quanto riporta Ekrem Konur, però, il club inglese è pronto a non arrendersi. La squadra che a gennaio ha comprato Bruno Guimaraes, Kieran Trippier e Chris Wood, ha deciso di aggiungere un’altra stella alla sua squadra. Per questo motivo, la proprietà sta preparando una nuova offerta per strappare Pellegrini alla Roma. Vista la fascia da capitano e la sua importanza per la rosa di Mou, però, è molto difficile che Lorenzo lasci la Capitale.