Calciomercato Roma, agenti avvisati | Ritorno clamoroso in Serie A

La Roma potrebbe perdere uno dei suoi calciatori in questa finestra di calciomercato, con un clamoroso ritorno al club precedente

Il calciomercato della Roma è entrato nel vivo nonostante non sia ancora scossato il gong d’inizio. Per non farsi trovare impreparato e per lavorare al meglio sugli acquisti più importanti nelle prossime settimane, Tiago Pinto ha già cominciato a gettare le basi del mercato. La prima mossa è stata quella di trovare un accordo con Nemanja Matic. Il serbo arriva alla Roma per coprire quelle lacune individuate da Mourinho durante il corso della stagione nella rosa. La prima, riguarda sicuramente l’assenza di un regista che ora, con l’arrivo dell’ex Manchester United, sembra essere stata colmata nel migliore dei modi. Il trentaquattrenne, infatti, è un giocatore di esperienza che può aiutare anche i più giovani a crescere.

Di sicuro, però, Matic dovrà aiutare al squadra a trovare quella fluidità di gioco in mezzo al campo. Ma per costruire la Roma del futuro, però, non ci possono essere solo acquisti. Per creare spazio e alleggerire gli ingaggi in vista dei nuovi innesti, Tiago Pinto si sta occupando anche delle cessioni, che quest’anno saranno parecchie. La più spinosa è sempre quella di Nicolò Zaniolo, attaccante numero 22, che sembra in uscita da Trigoria. Su di lui ci sono molti big club tra cui il Milan che sembra in pole position. Un’altra partenza molto importante è quella di Jordan Veretout. Da perno del centrocampo a esubero e separato in casa. Il francese, nonostante un buon inizio di campionato, è finito piano piano fuori dalle gerarchie del tecnico portoghese, che ora lo ha messo alla porta.

Calciomercato Roma, Veretout chiede agli agenti di sondare la Fiorentina

Sul classe 1993 ci sono diverse squadre, soprattutto dalla Francia. Secondo quanto riporta Lady Radio, però, sembra che l’ex Fiorentina abbia scelto di rimanere in Serie A e per questo motivo ha dato mandato ai suoi agenti di sondare il terreno proprio con la Viola. Il club gigliato, infatti potrebbe riprendere il calciatore che con la Roma quest’anno ha deluso. Mourinho, vorrebbe solo cedere il calciatore in modo da liberare spazio e rendere disponibile il suo ingaggio per qualche altro giocatore. Un ritorno alla Fiorentina, quindi sembra possibile, vista anche l’intenzione del calciatore.