Calciomercato Roma, prezzo dimezzato: lo paga Veretout

La Roma sta preparando la proposta per il club che detiene il calciatore, obiettivo di calciomercato in vista della prossima stagione

Dopo una lunga fase di studio Tiago Pinto ha finalmente deciso di preparare la sua proposta definitiva. Il general manager della Roma sta lavorando per preparare al meglio il calciomercato estivo e per farlo deve tenere a mente tute le indicazioni di Mourinho. Lo Special One, infatti, ha dato delle linee precise da seguire, come le caratteristiche dei calciatori e il loro ruolo. Tra i centimetri, il peso e la propensione a questa o a quella fase di gioco, la caratteristica più importante che José vorrebbe vedere nei nuovi innesti è una: saper giocare a centrocampo. E proprio per questo motivo sono stati fatti i primi passi con Nemanja Matic che sembra pronto a firmare un contratto con il club nei prossimi giorni.

Il serbo è uno dei pupilli di Mourinho che lo ha acquistato nelle sue parentesi al Chelsea e al Manchester United. La prima volta, il portoghese aveva spero circa 25 milioni, mentre la seconda la cifra ha sfiorato i 45. Un bel gruzzolo per il gigante del centrocampo che ora è molto vicino ad approdare nella Capitale a parametro zero. Tiago Pinto deve muoversi anche considerando le uscite. Oltre agli acquisti, infatti, il general manager deve occuparsi anche delle cessioni, che proprio in mezzo al campo non saranno poche. Considerando l’addio di Mkhitaryan, il probabile mancato rinnovo di Olveira e la cessione di Veretout mancheranno diversi interpreti. Proprio l’addio di quest’ultimo, poi, servirà per finanziare l’arrivo di un obiettivo di calciomercato proprio per il centrocampo della Roma.

Calciomercato Roma, Frattesi arriva col doppio conto e la cessione di Vertout lo finanzia

Sulla lista della spesa giallorossa c’è sin da inizio gennaio Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo piace molto a Mourinho che vorrebbe prenderlo per la linea mediana. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, però il suo arrivo è scontato, ma non nel senso che arriverà di sicuro. Il prezzo del calciatore, infatti, è di 30 milioni, ma Pinto vuole abbassarlo. Per ottenere lo sconto, il general manager ha scelto due vie: la prima riguarda la clausola che la Roma può vantare sul 30% della futura rivendita. Poi, ci sono le contropartite che possono essere inserite nella trattativa. I nomi più caldi sono quelli di Felix e Volpato, che potrebbero vestire neroverde nella prossima stagione. così il prezzo arriverebbe a 15 milioni con la maggior parte della cifra che verrebbe pagata da Veretout, valutato 12 milioni.