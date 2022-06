Calciomercato Roma, la Juventus non molla Zaniolo

Calciomercato Roma, il futuro di Zaniolo è ancora in bilico. Pinto aspetta il rilancio da parte del club che non ha mai abbandonato la pista

Allora: la cosa certa è che Nicolò Zaniolo rimarrà al centro delle pagine dei giornali anche nei prossimi mesi. A meno che la telenovela di un suo possibile addio non finisca prima. Il rinnovo non c’è, stando alle ultime indiscrezioni qualora non venisse ceduto la Roma e il giocatore si siederanno a tavolino solamente a settembre, e allora le ipotesi che circolano da un poco di tempo circoleranno ancora per molto tempo.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di un inserimento di una squadra della Bundesliga. Ma ci sono anche in Italia le pretendenti per quell’elemento che ha deciso la finale di Conference League a Tirana. Il Milan, principalmente, ma anche la Juventus, che nell’ultimo periodo sembrava essersi tirata fuori dalla possibile operazione. Così non sembra, almeno secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio.

Calciomercato Roma, la Juve non molla Zaniolo

“La Juventus non ha mollato Zaniolo. C’è sempre, sa che non è incedibile e va tenuto sempre come nome” ha spiegato il giornalista di Sky Sport. Insomma, nonostante al momento Cherubini sia sicuramente impegnato con altre operazioni, la pista che potrebbe portare Nicolò in bianconero rimane aperta, con i torinesi che potrebbero così rilanciare e con Pinto che non aspetta sicuramente altro: la richiesta infatti rimane quella di almeno 50 milioni di euro senza nessuna contropartita tecnica, almeno per il momento. Poi si sa, le cose potrebbero pure cambiare, soprattutto quando ci si avvicina alla fine delle trattative, ma in questo caso il gm è stato chiaro sin dall’inizio e mai ha fatto un passo indietro.

Intanto, il gm, in avanti sta cercando di tutelarsi sondando – e iniziando una trattativa – con l’entourage di Mertens, che ormai ha deciso di aprire le porte alla Roma.