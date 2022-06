Roma, uscita la maglia ‘Winners 2022’: il prezzo UFFICIALE

La Roma ha annunciato il nuovo gadget per poter festeggiare la vittoria della coppa europea di qualche settimana fa tutti i giorni

Sono già passate quasi tre settimane dalla vittoria della Conference League. A Tirana il 25 maggio la Roma ha battuto il Feyenoord grazie alla rete di Nicolò Zaniolo che, con uno scavino ha battuto Bijlow e regalato la coppa alla marea giallorossa. La vittoria del trofeo è il più grande degli obiettivi raggiunti in questa stagione, in cui il gruppo di José Mourinho ha fatto esaltare tifosi e appassionati. Il quinto posto raggiunto in campionato è anche un buon traguardo che segna come il miglioramento della rosa sia già avvenuto in una stagione. Su queste due grandi mete si baserà la prossima stagione, in cui i Friedkin vogliono alzare ancora l’asticella degli obiettivi.

El Shaarawy pronto ad alzare la coppa della Conference al cielo ©LaPresseIntanto, mentre tutti sono concentrati sulla prossima stagione, con Tiago Pinto che sta cercando di preparare al meglio il calciomercato estivo, alla Roma c’è chi non vuole far finire i festeggiamenti per la vittoria della coppa. Le immagini del trionfo nel centro della Capitale hanno fatto il giro del web, con i giallorossi che hanno applaudito la marea scesa in strada per festeggiare i suoi eroi. A questi, però, si sono affiancati i soliti critici della domenica, che non hanno perso tempo per attaccare la manifestazione di gioia e amore per la squadra. E proprio per non far finire questa dimostrazione di affetto, la Roma ha annunciato un nuovo gadget per poter continuare a festeggiare nella vita di tutti i giorni.

Roma, ecco la maglia celebrativa per la vittoria della Conference

Con un annuncio ufficiale sul proprio sito e su tutti i canali social, il club ha reso nota la disponibilità della maglia celebrativa per la vittoria del trofeo europeo. “Winners 2022”, una semplice maglietta rossa pompeiano con le scritte giallo oro ricorda a tutti chi sono i campioni della Conference. La t-shirt è disponibile sullo store giallorosso al prezzo di 28 euro. Oltre alla scritta per la vittoria, sulla maglia appaiono anche il celebre lupetto di Gratton, la coppa vinta dai giallorossi insieme alla grafica per la finale e al simbolo della competizione.