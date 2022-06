Calciomercato Roma, siluro da 100 milioni su Abraham

L’attaccante della Roma è finito nel mirino di una big europea che è pronta a fare follie per prenderlo in questa finestra di calciomercato

Il calciomercato è il momento più insidioso per un club di calcio, figuriamoci per chi le trattative le deve fare. Nella maggior parte del mondo in estate, i direttori sportivi o i vari ad e general manager si ritrovano a dovere duellare per ottenere il massimo da cessioni e acquisti. Gli sgambetti, però, sono dietro l’angolo. E a Tiago Pinto stanno cercando di farne alcuni. Il general manager giallorosso, però, sta resistendo bene agli avversari e anzi sta anche rispondendo con dei colpi ben assestati. Sì, perché in queste ore Nemanja Matic è a Trigoria per firmare quel contratto che lo legherà alla Roma per il prossimo anno. Nell’accordo, poi, dovrebbe esserci anche una clausola che permetterebbe il rinnovo automatico per il secondo anno una volta raggiunta.

Non solo colpi in entrata. Tiago Pinto deve occuparsi anche delle cessioni, ma soprattutto dei big club che hanno messo gli occhi sui gioielli della Roma. Il primo è stato sicuramente Nicolò Zaniolo, che già da gennaio è finito nel mirino della Juventus. I bianconeri non hanno mai smesso di seguire l’attaccate, che ora sembra essere finito nella lista della spesa del Milan. Oltre al numero 22 della Roma, però, le migliori squadre d’Europa hanno puntato anche Tammy Abraham. L’attaccante inglese con la Roma ha sbalordito tutto segnando ben 27 reti in tutte le competizioni. I suoi numeri, uniti alle qualità, hanno fatto sì che l’ex Chelsea finisse ne mirino del Manchester United.

Calciomercato Roma, il Manchester punta su Abraham dopo l’ufficialità di Nunez al Liverpool

Secondo quanto riporta il Sun, l’attaccante inglese è finito nelle mire dei Red Devils a causa del mancato arrivo di Darwin Nunez. L’ex attaccante del Benfica, infatti, ha deciso che nella prossima stagione vestirà la maglia del Liverpool, che ah speso in totale circa 100 milioni. L’arrivo dell’urugaiano sarebbe servito a Ten Hag per blindare il reparto offensivo, ma ora l’olandese deve rifare i suoi piani. Tra tutti i profili individuati, l’ex Ajax ha deciso di puntare tutto su Abraham, che potrebbe revitalizzare l’attacco dei Red Devils.