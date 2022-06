Calciomercato Roma, l’indizio social fa scatenare i tifosi: sfida con la Juve

I supporter si sono scatenati dopo che un obiettivo di calciomercato della Roma ha pubblicato sui social un post criptico sul suo futuro

La sfida con la Juventus non smuore mai. Quella con i bianconeri è forse la rivalità più sentita per la Roma in Serie A. Sono stati molti gli anni in cui le due squadre si sono contese il titolo del nostro campionato. In particolare, nei primi anni 2000 e nel secondo decennio la sfida con i torinesi ha infiammato la corsa alla vetta. Impossibile dimenticare, infatti, la sviolinata di Rudi Garcia e i testa a testa di quegli anni in cui la Roma è stata ad un passo dal vincere il quarto scudetto. Ora, però, che la Juve è riuscita a mettere un po’ di distanza tra le due squadre, i giallorossi stanno cercando di recuperare attraverso il mercato.

La prima mossa è stata prendere José Mourinho, che ha dato il cambio di mentalità alla squadra. L’inserimento in rosa di elementi come Tammy Abraham e Rui Patriccio, poi, in questa stagione ha fatto il resto, con i due calciatori che sono stati i migliori della stagione. L’attaccante, infatti, ha segnato ben 27 reti in tutte le competizioni. Il portiere portoghese, invece, ha subito poco più di un gol a partita, anche se al punteggio finale vanno aggiunti ben 15 clean sheet, ossia 15 partite senza subire gol. Negli ultimi anni, poi, i testa a testa con la Juventus per il mercato non sono stati pochi, con uno che si sta verificando proprio in questi giorni.

Calciomercato Roma, il messaggio di Lingard a Pogba fa impazzire i tifosi: “Quindi vai alla Juve?”

Nel mirino di Tiago Pinto è finito Jessie Lingard, che José Mourinho conosce bene avendolo allenato al Manchester United. Il ventinovenne inglese si libera a zero la prossima stagione e la Roma sta pensando a lui per migliorare l’attacco. Secondo quanto riporta il Manchester Evening News, però, in queste ore c’è stato un siparietto con Pogba che ha fatto scatenare i tifosi dei Red Devils. Lingard, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto insieme al francese con la scritta “In ogni paese ci colleghiamo“. Nonostante i due fossero in vacanza insieme a Miami, i sostenitori inglesi hanno preso il messaggio come un indizio su un suo trasferimento alla Juve. È di nuovo sfida con i bianconeri, quindi, con la Roma che vorrebbe mettere le mani sull’inglese in vista della prossima stagione.