Calciomercato Roma, Matic è in città – FOTO

Il calciatore è atterrato in questi minuti a Ciampino e si appresta a diventare il primo colpo di calciomercato estivo della Roma

Il suo accordo era nell’aria già da tempo e finalmente è arrivato. Nemanja Matic si appresta a diventare il primo colpo del calciomercato estivo della Roma. Tiago Pinto ha trovato l’accordo con lui nelle scorse settimane su richiesta di José Mourinho, che ha già lavorato con il serbo in diverse occasioni. La prima è stata durante la sua seconda parentesi al Chelsea in cui aveva bisogno di un regista. Così, attratto dalle qualità sia fisiche che tecniche del gigante del Benfica ha deciso di acquistarlo per circa 25 milioni. Subito dopo i Blues, lo Special One è finito sulla panchina del Manchester United, dove anche lì aveva bisogno di un mediano coi piedi buoni e per questo ha deciso di riprendere con sé Nemanja.

Le sue qualità non sono mai state in discussione, con diversi trofei vinti proprio negli anni con il Chelsea e con il Benfica. Alto 194 centimetri, Matic è il classico mediano che punta molto sul fisico, ma vita l’età e il tipo di corpo che ha non può fare altrettanto sulla velocità. Avendo giocato in Premier League per molti anni, comunque ha sicuramente un passo diverso dalla maggior parte dei calciatori della Serie A, con la preparazione inglese che da sempre è una delle migliori. Diversi talenti, infatti, sono arrivati in Italia per ravvivare la loro carriera, che si avviava verso il tramonto, e proprio grazie alla preparazione diversa sono riusciti ad emergere in A.

Calciomercato Roma, Matic atterra a Ciampino, ora visite mediche a Villa Stuart

Per dare una mano nel centrocampo della Roma, Matic ha raggiunto l’accordo con il club e, dopo un ritardo di circa 40 minuti sull’orario previsto stamattina, è atterrato a Ciampino. Dopo aver raggiunto la Capitale, l’ex Manchester United si dirigerà a Villa Stuart per svolgere le visite mediche necessarie prima di mettere la firma sul contratto. Questo prevede un accordo per un anno a circa 4 milioni netti, con una clausola che permette il rinnovo per un secondo anno.