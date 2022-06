Calciomercato Roma, asta improvvisa e offerta da 25 milioni

La Roma deve stare attenta a uno dei suoi migliori giocatori che è stato al centro di alcuni tentativi dalla Premier per portarlo via in questo calciomercato

La Roma in questa stagione ha dato vita a un cammino spettacolare, fatto dei soliti alti e bassi, che sono culminati, però, nella vittoria della Conference League a Tirana. Proprio nella coppa europea targata Uefa, molti calciatori giallorossi si sono distinti con una grande prestazione. La stessa cosa, poi, è stata fatta anche in campionato con tutti i tifosi che hanno apprezzato. Oltre ai supporter giallorossi, però, ci sono anche molti big club che hanno osservato con interesse alla Roma. In questa finestra di calciomercato, infatti, Tiago Pinto dovrà tare attento agli assalti che vengono dall’estero per i suoi migliori giocatori. Non è un caso, infatti, che nel suo ufficio di Trigoria siano già arrivate diverse proposte.

Il general manager giallorosso, infatti, non può più occuparsi solamente degli acquisti, ma deve tendere un occhio anche alle cessioni. Sono diversi i calciatori in uscita dal club nelle prossime settimane. In cima alla lista c’è Veretout, che non ha mai entusiasmato l’allenatore. Oltre a Mkhitaryan che lascerà il club a parametro zero, poi, ci dovrebbe essere anche Sergio Oliveira, con il futuro ancora in bilico. Nonostante le cessioni programmate, ce ne sono alcune che potrebbero non esserlo. Per i migliori talenti giallorossi, infatti, potrebbero arrivare proposte interessanti, con diversi milioni sul piatto. Un calciatore per cui sono arrivate alcune proposte è Nicolò Zaniolo, ma oltre a lui c’è anche Nicola Zalewski.

Calciomercato Roma, il Manchester United ci prova per Zalewski: rifiutati 25 milioni

Il polacco si è fatto notare in questa stagione grazie all’inserimento di Mourinho sulla fascia sinistra al posto di Vina. Le sue qualità sono state notate da molti appassionati e addetti ai lavori, con Boniek che si è detto diverse volte molto contento dell’exploit dell’esterno di Tivoli. Secondo quanto riporta Leggo, nei giorni scorsi sulla scrivania di Pinto è arrivata un’offerta di 25 milioni proprio per Nicola. La Roma, però, ha prontamente rifiutato la proposta dei Red Devils, che devono andare a cercare altrove un rinforzo per la rosa.