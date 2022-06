Calciomercato Roma, occasione a centrocampo: il via libera è ufficiale

Calciomercato Roma, è arrivato il via libera ufficiale dopo le parole del direttore sportivo. Nuova occasione a centrocampo in Serie A.

Uno dei profili più sorprendenti della scorsa Serie A ha avuto il via libera ufficiale per la cessione. Le parole del direttore sportivo non lasciano più spazio a dubbi, il suo futuro sarà altrove. Resta da capire la destinazione, tantissime squadre sono state accostate al suo profilo. La concorrenza è davvero alta, non solo in Serie A, parecchi sondaggi sono già stati effettuati dall’estero. Una cosa ora è chiara e lampante, il suo futuro non sarà più nella squadra dove è esploso.

Tra poche settimane il via libera ufficiale alla finestra di calciomercato estivo. La stagione della Roma si è chiusa con i fuochi pirotecnici, il trionfo in Conference League ha risollevato gli entusiasmi di tutto l’universo giallorosso. Ora la missione è quella di tornare ad alzare la testa anche in Serie A, migliorare il sesto posto di quest’anno e puntare quanto minimo alla qualificazione alla prossima Champions League. Per far accadere ciò sarà fondamentale agire correttamente nella campagna acquisti che sta per aprirsi. Tiago Pinto ha già dato il via alle danze, con una doppia entrata a parametro zero e l’addio a Mkhitaryan con la stessa formula.

Calciomercato Roma, occasione a centrocampo: via libera ufficiale dal Bologna

Riflettori accesi in casa Bologna, dove il nuovo direttore sportivo ha deciso di giocare a carte scoperte. La nuova carica sarà ricoperta dall’ex attaccante, Marco Di Vaio, che ha parlato ai cronisti poche ore fa. In occasione della presentazione di Giovanni Sartori, nuovo responsabile dell’area tecnica del club emiliano, il neo ds ha parlato chiaro. Ecco chi potrebbe essere sacrificato sul mercato dal club emiliano: “Hickey potrebbe essere il sacrificato per fare mercato.” Inoltre l’ex attaccante chiude le porte alla cessione di Arnautovic: “E’ incedibile.” Mentre si da il via libera ufficiale alla cessione di Mattias Svanberg: “Non siamo in linea con l’agente e la volontà del ragazzo; dobbiamo fare il massimo per venderlo nel miglior modo possibile”. Inutile dire quanto queste dichiarazioni accenderanno la corsa ad uno dei centrocampisti che meglio ha fatto lo scorso anno in maglia rossoblù.