Calciomercato Roma, maxi intreccio con Luciano Spalletti all’orizzonte. Per sbloccare tutto servono 45 milioni di euro, ecco i dettagli.

La Serie A è entrata nelle ultime due giornate del campionato, con ancora tanti verdetti da scrivere. La Roma è in piena lotta per il piazzamento in Europa League, costretta a rincorrere il quinto posto dopo la recente sconfitta contro la Fiorentina. Chi è certo della qualificazione in Champions League è il Napoli del grande ex, Luciano Spalletti. La squadra partenopea, a lungo in corsa per la lotta al vertice in questa stagione, è pronta a vivere una calciomercato estivo da protagonista. Maxi intreccio tra giallorossi e campani in vista della sessione estiva, ballano 45 milioni per l’effetto domino.

Il Napoli ha abbandonato la corsa allo scudetto anche grazie ai due pareggi trovati con la Roma. Luciano Spalletti cerca il riscatto in sede di calciomercato estivo. L’ex tecnico giallorosso, a meno di clamorosi ribaltoni, sarà sulla panchina partenopea anche il prossimo anno e già si infiamma la campagna acquisti estiva. La squadra campana, certa della qualificazione in Champions League ha abbandonato le speranze per la lotta allo Scudetto, mentre la Roma è in piena corsa per la lotta al piazzamento in Europa League. La sconfitta patita al Franchi ha riaperto completamente i giochi, la gara di sabato contro il Venezia sarà decisiva in tal senso. Mentre si accende il maxi intreccio a centrocampo con la squadra di Spalletti, ecco l’annuncio sulle prossime manovre del Napoli in sede di calciomercato estivo.

Calciomercato Roma, intreccio da 45 milioni con Spalletti

Fari puntati sui futuri movimenti a centrocampo in casa Napoli, non mancano intrecci con la squadra di Josè Mourinho. Secondo quanto annunciato a Radio Kiss Kiss dal giornalista De Maggio: “Se un club spagnolo arriverà con 45 milioni per Fabian Ruiz, il Napoli si fionderà su Svanberg del Bologna.” La strada preferita da Spalletti per sostituire il centrocampista spagnolo porta dritto a Bologna. Su Svanberg non manca l’interesse di tante big in Serie A, compresa la Roma che cerca rinforzi di spessore per la propria mediana.