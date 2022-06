Calciomercato Roma, Zaniolo-Milan e l’osservato speciale di stasera

I rossoneri hanno deciso di virare su un altro calciatore in questo calciomercato dopo le richieste della Roma per il numero 22

Prima la Juventus, poi dall’estero, infine il Milan e ora neanche più loro. Questi primi mesi del 2022 per Nicolò Zaniolo non sono stati dei più facili. Innanzi tutto ci sono state le parole di Tiago Pinto nella conferenza stampa post calciomercato invernale che hanno aperto le porte sul suo futuro. La troppa sincerità del general manager, infatti, ha dato il via sia alle voci di mercato, che ai tentativi dei club di provare a prenderlo. Primo su tutti la Juventus che, dopo un periodo passato in sordina, è tornata alla carica dell’attaccante della Roma. Col passare delle settimane, poi, sono arrivati curiosi e interessati dall’estero che hanno guardato a Zaniolo con un occhio diverso. Infine, dopo la fine della stagione è arrivato il Milan, con i rossoneri che vogliono migliorare la trequarti.

Nei piani di Pioli, infatti c’è quello di trovare un interprete di livello sulla fascia destra, possibilmente mancino. Per questo motivo il primo nome sulla lista era quello di Zaniolo, che però sembra avere un costo troppo elevato. La Roma, infatti, per far partire il suo gioiellino chiede 60 milioni. La cifra può sembrare alta, ma se si ripensa anche solo alla vittoria della Conference League, si può capire come sembri più che giusta. Il numero 22, infatti, è l’eroe di Tirana, dove ha segnato il gol che ha permesso a tutti di festeggiare e godere.

Calciomercato Roma, il Milan ci ripensa: tutto su De Ketelaere

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, però, il Milan ha deciso di fare marcia indietro su Nicolò Zaniolo. L’attaccante numero 22, infatti, costa troppo e per sostituirlo, Pioli ha deciso di mettere nel mirino De Ketelaere, trequartista olandese del Club Bruges, che oggi sarà impegnato nella gara di Nations League contro il Galles. In caso l’affare andasse in porto, la Roma potrebbe esultare visto che anche l’ultima interessata a Zaniolo si sarebbe defilata. Rispetto al talento giallorosso, quello che porta a De Ketelaere è molto più facile, visto che è impossibile pensare di arrivare alle stesse cifre del numero 22.