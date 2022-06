Calciomercato Roma, c’è l’apertura: ecco come torna il pupillo di Mou

Calciomercato Roma, c’è l’apertura per la nuova formula. Ecco come potrebbe tornare il pupillo di Mourinho

In mezzo al campo la Roma ha sicuramente bisogno di innesti, questo si sa: e Mourinho vorrebbe lavorare sotto questo aspetto con quei giocatori che hanno la sua fiducia. In questo senso è da leggere ovviamente l’operazione che ha portato Matic in giallorosso e che potrebbe portare non solo a colpi in entrata ma anche in uscita. Villar, ad esempio, è uno che all’interno del gruppo giallorosso non ci sarà.

Ovviamente un nome che rimane assai caldo è quello di Sergio Oliveira. Il portoghese arrivato dal Porto a gennaio in prestito ancora non è stato riscattato. Pinto non ha intenzione – e questo si è capito da un poco di tempo – di versare i 12 milioni di euro che sono stati pattuiti per il passaggio a titolo definitivo e starebbe cercando una nuova soluzione. Oltre a quella di un possibile sconto sul costo totale del cartellino.

Calciomercato Roma, come torna Sergio Oliveira

Ma secondo le informazioni riportate da Il Romanista, la situazione potrebbe anche andare in maniera diversa. I lusitani avrebbero aperto alla possibilità di un altro anno di prestito – oneroso, intorno ai 2 milioni di euro – per poi chiudere un ipotetico affare con obbligo di riscatto fissando delle determinate condizioni. La cifra dovrebbe aggirarsi in questo caso attorno ai 10 milioni di euro, con ovviamente in mezzo quelle che potrebbero essere le presenze del giocatore il prossimo anno. E almeno quarantacinque minuti in campo per essere considerato un gettone da prendere in considerazione.

La notizia in tutto questo ovviamente sta nell’apertura del Porto a questa nuova soluzione per andare a dama. Una cosa che sembrava decisamente improbabile fino a poco tempo fa ma che potrebbe prendere la giusta piega nelle prossime settimane. Anche perché Sergio Oliveira non rientra nei piani della sua vecchia società.