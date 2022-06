Calciomercato Roma, torna a parlare Francesco Totti e riserva una nuova sorpresa sullo scenario riguardo il futuro di Paulo Dybala.

Francesco Totti è intervenuto ai microfoni Sky Sport e le sue parole fanno subito presa tra i tifosi della Roma. L’ex Capitano e Bandiera della squadra giallorossa ha partecipato ad un evento speciale, dai forti connotati romanisti. L’occasione era quella di un evento lanciato da Bruno Conti nella sua Nettuno, l’ex numero 7 ha presentato il suo nuovo centro sportivo. Totti ha realizzato una lunga ed interessante intervista per l’occasione, ecco le parole dell’ex numero 10, con un retroscena su Paulo Dybala.

E’ un fiume in piena Francesco Totti, che riserva diverse sorprese ai tifosi giallorossi. Il simbolo giallorosso è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport, a margine della presentazione del Conti Sport City di Nettuno. Si parte dalla Nazionale, reduce da una sconfitta clamorosa. Totti non fa un dramma e rilancia le ambizioni della giovane squadra di Mancini. Inevitabile l’accento sulle prestazioni di Lorenzo Pellegrini, tra i migliori nelle ultime uscite degli Azzurri. La 10 della Nazionale a Pellegrini?: “Per me potrebbe essere il nuovo 10 della Roma, non lo so questo. Non penso che la prenderebbe, conoscendolo. Però è un giocatore fondamentale, duttile, uno che vorrebbe ogni squadra“. Una nuova dichiarazioen d’amore per il capitano giallorosso, erede di una fascia importantissima per chi è nato a Roma.

Calciomercato Roma, Totti su Dybala: “Dipendesse da lui..”

Infine l’intervista tocca il tasto Dybala, sogno rilanciato anche da Francesco Totti in orbita giallorossa. A sorpresa l’ex Capitano dichiara, pungolato sull’argomento Dybala:” (Non parlo) Perché so come è andata e tutt’ora lo sento. Penso sia finita, ma non dipende solo da Dybala. Se dipendesse solo da lui ci sarebbero buone speranze”. Una vera e propria rivelazione dunque, la volontà della Joya secondo quanto rilanciato da Francesco Totti avrebbe incontrato volentieri i sogni del popolo giallorosso.