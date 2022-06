Calciomercato Roma, prosegue la missione di Tiago Pinto a caccia del tesoretto da reinvestire per Mourinho. Arriva un assist dalla Serie A.

Tempo di riposo per i calciatori della Roma, è arrivato anche il rompete le righe generale per i convocati in Nazionale. Con la stagione archiviata nel migliore dei modi è già tempo di tuffarsi in quello che sarà il secondo anno a guida Josè Mourinho. Il portoghese poco prima di partire per le vacanze aveva lanciato un messaggio all’universo giallorosso, la vittoria della Conference League deve essere un punto di partenza per la Roma. Sarà fondamentale alzare l’asticella tecnica della rosa giallorossa, aumentandola di profondità e qualità. La campagna acquisiti passerà inevitabilmente dal fronte delle cessioni, Pinto è a caccia del tesoretto.

Sono giornate febbrili per il general manager giallorosso, attivissimo sia in entrata che in uscita. Mentre si stanno definendo i dettagli per due cessioni tra gli esuberi, si guarda con fiducia al fronte dei nuovi innesti in casa Roma. I giallorossi hanno già accolto ufficialmente Nemanja Matic, esperto centrocampista proveniente dal Manchester United a parametro zero. Per affondare nuovi colpi in entrata sarà fondamentale agire con solerzia nel fronte delle cessioni. Spunta un assist per Pinto, con l’effetto domino in Serie A scaturito dal Napoli. Ecco come può arrivare l’occasione per l’asta al rialzo, spunta la nuova pista nel campionato italiano.

Calciomercato Roma, effetto domino in Serie A: Napoli decisivo

La squadra partenopea può innescare un effetto domino sul calciomercato in uscita in casa Roma. Le attenzioni sono rivolte allo spagnolo Carles Perez, attaccante ex Barcellona da tre stagioni a Trigoria. L’ultimo anno lo ha vissuto quasi da comparsa, subentrando spesso e collezionando in tutto 23 presenze e 3 reti. L’ex canterano non è sicuro della permanenza nel club giallorosso, potrebbe essere una delle pedine sacrificabili da Tiago Pinto questa estate. In tal senso l’assist può arrivare con un intreccio in attacco, secondo il Corriere dello Sport sulle tracce dello spagnolo si è fatta sotto l’Udinese. I friulani sono ad un passo dalla cessione di Gerard Deulofeu al Napoli, ed avrebbero individuato in Carles Perez il sostituto perdetto del connazionale.