Calciomercato Roma, nuovo scenario dal fronte cessioni in casa giallorossa. Tiago Pinto ha trovato la sistemazione per l’esubero.

Fari puntati sulle manovre di Tiago Pinto in casa Roma. La squadra giallorossa, a poche settimane dall’apertura ufficiale del calciomercato estivo, è ancora una volta una tra le più attive in Serie A. Il general manager portoghese continua a lavorare senza sosta in entrata, ma si muove anche molto dal fronte delle cessioni. Un esubero è stato piazzato, alle porte la cessione definitiva in Serie A. Ecco il nuovo affare in dirittura d’arrivo, sembra tutto definito verso la firma sul nuovo contratto.

Sono giornate frenetiche per Tiago Pinto, che ha piazzato il colpo Nemanja Matic a parametro zero dal Manchester United. Ancora una volta il general manager ex Benfica ha deciso di pescare in Premier League. Il modus operandi della coppia formata da Pinto e Mourinho continua ad orientarsi nel campionato inglese. Mentre giorno dopo giorno si intravedono nuove opportunità in entrata, in vista della campagna acquisti estiva, tanto si muove dal fronte delle cessioni. Il portoghese ha già piazzato Robin Olsen all’Aston Villa e la trattativa per la cessione definitiva di Alessandro Florenzi al Milan è ad un passo dalla chiusura. Un altro addio si sta materializzando, sempre in Serie A, ecco l’annuncio di Gianluca Di Marzio.

Calciomercato Roma, esubero piazzato: cessione definitiva

Secondo l’esperto di calciomercato è tutto fatto per la cessione di Tommaso Milanese alla Cremonese. Il centrocampista classe 2002 è reduce da un anno in prestito all’Alessandria in Serie B, dove ha collezionato 35 presenze ed 1 rete. La squadra piemontese non è riuscita a salvarsi, il prossimo anno giocherà nella Serie C. Percorso inverso invece per Milanese, scelto per rafforzare il centrocampo della neo promossa Cremonese. Secondo quanto rilanciato in queste ore da Di Marzio, la società grigiorossa e la Roma hanno trovato un accordo e la cessione a titolo definitivo è ora ad un passo. Tommaso Milanese con la prima squadra giallorossa non ha mai debuttato in Serie A, ma ha impreziosito la sua giovane carriera con tre presenze in Europa League, condite anche da una rete ed un assist.