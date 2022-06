Calciomercato Roma, via dopo un anno: 15 milioni per il pupillo di Mou

L’allenatore della Roma potrebbe abbracciare uno dei suoi calciatori preferiti in questa finestra di calciomercato a un prezzo scontato

Mancano ancora due settimane all’inizio del calciomercato. Per permettere a Tiago Pinto di arrivare al meglio all’inizio delle trattative, José Mourinho gli ha dato la sua lista di calciatori preferiti, quelli che vorrebbe avere nella prossima stagione. Sul taccuino dell’ex Benfica, infatti, ci sono diversi nomi che lo Special One gradirebbe avere prima dell’inizio del prossimo campionato. A causa del Mondiale in Qatar a cui l’Italia non prenderà parte grazie alla clamorosa eliminazione per mano della Macedonia del Nord, tutti i tornei nazionali cominceranno in anticipo. Si parla di metà agosto anche per la Serie A che proprio a ridosso di Ferragosto dovrebbe partire con la prima giornata.

Nelle prime settimane di luglio, poi, ci sarà il ritiro in Portogallo con i giallorossi che si prepareranno in vista di questa nuova annata. L’obiettivo di base è quello di migliorare i risultati raggiunti quest’anno. La vittoria della Conference Leage, infatti, sarà il punto di partenza per Abraham e compagni, ma soprattutto per Mourinho. Per raggiungere l’asticella che è stata alzata dai Friedkin, però, sarà necessario intervenire sul mercato. Ci sono ancora parecchie lacune da colmare nella rosa, con il tecnico che almeno ha visto risolto il nodo del regista, assente dalla scorsa stagione. Al fianco di Nemanja Matic, l’ex tecnico del Real Madrid vorrebbe vedere qualcuno di dinamico e per questo continua a sperare in uno dei suoi pupilli.

Calciomercato Roma, Sabitzer può partire a 15 milioni

Uno dei giocatori che più ha interessato Mourinho è Marcel Sabitzer. Il centrocampista austriaco del Bayern Moanco quest’anno ha deluso con la maglia dei bavaresi e, secondo la Bild, è pronto a lasciare il club. La squadra tedesca, infatti, è disposta ad accettare anche 15 milioni, ovvero la cifra spesa per acquistarlo dal Lipsia lo scorso anno. L’affare diventa, così, alla portata dei giallorossi che stanno cercando di chiudere per Frattesi proprio a quella cifra. Sapere di poter puntare su un altro calciatore che, secondo il tecnico, ha le caratteristiche adatte per giocare nel centrocampo della Roma da a Pinto più margine di manovra. Soprattutto, considerando che Sabitzer è uno dei pupilli di Mou, che potrebbe tornare all’assalto.