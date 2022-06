Calciomercato Roma, non solo Frattesi: altro blitz in mediana

Calciomercato Roma, restyling totale in mediana: non solo Frattesi nel mirino, confermati anche nuovi contatti.

Dopo l’addio di Mkhitaryan, che non ha saputo cedere alle lusinghe dell’Inter, la reazione della Roma è stata letteralmente “furiosa”. Dopo aver chiuso l’operazione Matic, i giallorossi sono sempre più vicini a mettere le mani su Frattesi e Celik, ma intanto continuano a guardarsi intorno, alla ricerca di soluzioni intriganti con cui rimpolpare l’organico nella zona nevralgica del campo.

Come vi abbiamo ribadito da giorni, Pinto si è mosso anche per Aouar: il centrocampista francese, negli anni scorsi nel mirino soprattutto della Juventus, è legato al Lione da un contratto in scadenza nel 2023. La sensazione è che i transalpini possano entrare nell’ordine di idee di cedere il proprio gioiello a fronte di un’offerta da 20 milioni di euro, ma chiaramente la concorrenza non manca, e al momento i capitolini si sarebbero resi protagonisti di sondaggi esplorativi allo scopo di tastare il terreno. A tal proposito, ecco quanto riferito da Gianluca Di Marzio:

“Oggi è girata la voce di un interesse per Aouar. la Roma ha chiesto informazioni su quale possa essere il prezzo d’uscita. Confermiamo che il giocatore piace, vediamo se sarà approfondito e se sarà un’alternativa a Frattesi.