Calciomercato Roma, doppio assalto da 30 milioni

La Roma può incassare la cifra grazie al club francese interessato ai due calciatori in questa finestra di calciomercato estivo

C’è chi disfa le valigie perché è appena arrivato e chi le prepara perché se ne sta per andare. Come in ogni meta turistica del mondo, c’è sempre chi mette piede in una nuova destinazione, così come c’è chi parte per lasciare posto a qualcun altro. Così è anche la Roma che, essendo la squadra di una delle città più belle e importanti al mondo, mantiene le stesse abitudini e come qualcuno arriva, un altro se ne va. In questi giorni nella Capitale c’è Nemanja Matic che sta disfando le valigie perché è un nuovo innesto della squadra di Mourinho. Il tecnico portoghese ha chiesto e ottenuto finalmente il regista che è mancato al scorsa stagione e che in questa annata che verrà dovrà gestire i ritmi e i tempi di gioco.

Al fianco del gigante ex Manchester Untied, poi, lo Special One vorrebbe qualcun altro di più dinamico in modo da compensare la staticità del numero 21 giallorosso. Nel mirino ci sono diversi calciatori come Davide Frattesi e Houssem Aouar. Quest’ultimo dalla Francia è diventato di moda nelle ultime settimane, con il prezzo che sembra più basso rispetto a quello del mediano del Sassuolo. E proprio dalla Francia arriva anche un assist per Mourinho con un club che sarebbe interessato a due esuberi. In questo modo, José libererebbe due posti nella rosa e soprattutto farebbe cassa per gestire al meglio il mercato.

Calciomercato Roma, il Marsiglia vuole Veretout e Kluivert

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Marsiglia ha intenzione di prendere Jordan Veretout e Justin Kluivert. I due sono esuberi nella rosa della Roma, con il primo che è finito fuori dalle gerarchie in questa stagione. Il secondo, invece, ha una situazione diversa a causa del prestito al Nizza. Con il club della Provenza, infatti, l’olandese ha giocato molto bene, ma i rossoneri non sono disposti a riscattarlo ai circa 15 milioni accordati con Pinto. Il general manager, però, sa che ci sono altri club interessati a lui, come il Marsiglia che ha intenzione di superare la concorrenza del Monaco per portarlo nella sua squadra.