Calciomercato Roma, distanza ridotta: ufficialità a giorni

La nuova Roma sta prendendo vita e dopo i colpi a parametro zero Matic e Svilar, è pronto un nuovo arrivo: ufficialità a giorni

L’euforia della vittoria della Conference League non si placa tra i tifosi della Roma e nella società. Infatti proprio il club capitolino ha da subito fatto capire di voler costruire a José Mourinho una squadra vincente, puntando sull’esperienza di campioni come Nemanja Matic, ma facendo spazio anche ai giovani come Mile Svilar.

Dopo i colpi a parametro zero la Roma si prepara a portare a Mourinho un altro rinforzo di vitale importanza per colmare le lacune mostrate durante la stagione. Distanza tra i club limata e annuncio che potrebbe avvenire nei prossimi giorni.

Calciomercato Roma, si avvicina Celik: distanza tra i club ridotta e ufficialità a giorni

Una nuova Roma si sta costruendo mattone dopo mattone in questo calciomercato estivo. Dopo gli arrivi di Matic e Svilar, i giallorossi si preparano a chiudere un altro affare che porterà a Mourinho il giocatore utile per colmare la lacuna sulla corsia destra difensiva.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Il Romanista’, la Roma sarebbe a un passo da Zeki Celik, terzino destro del Lille. L’accordo col giocatore c’è già da tempo e ora anche la distanza tra i due club si sarebbe ridotta, ballerebbe meno di un milione circa tra richiesta e offerta, con l’affare che dovrebbe chiudersi intorno ai 7,5 milioni più bonus. C’è ottimismo sulla buona riuscita della trattativa e secondo il quotidiano a giorni Celik potrebbe diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Roma.