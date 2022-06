Calciomercato Roma, alla fine la spunta Simeone con il sorpasso in Liga. Nulla da fare per Tiago Pinto, ma la Roma ha già l’alternativa pronta.

Sono giorni caldissimi in ottica calciomercato in tutta Europa. Il destino di tanti campioni a parametro zero infiamma queste torride giornate, mentre si attende luglio per l’apertura ufficiale della campagna acquisti e cessioni. Tante cose sono già cambiate in casa Roma, con l’ultimo arrivo di Matic a dare nuova energia e carattere al centrocampo giallorosso. La zona nevralgica del campo cambierà faccia nella nuova stagione, mentre per quanto riguarda la corsia destra rimane un vuoto da colmare il prima possibile.

La Roma è a caccia del vice Karsdorp, sempre più vicina all’ingaggio di Celik dal Lille. Sono giornate decisive per il passaggio del laterale destro turco alla corte di Josè Mourinho. Il terzino prenderà il posto di Maitland-Niles, tornato all’Arsenal senza aver lasciato grandi rimpianti. Mentre Pinto si appresta all’affondo finale per Celik, giunge un nuovo retroscena dalla Premier League. Prima del terzino destro turco il general manager portoghese aveva bussato in casa Tottenham per il brasiliano Emerson Royal. Terzino destro ex Betis e Barcellona, ha totalizzato 41 presenze ed 1 rete con la maglia degli Spurs.

Calciomercato Roma, Pinto sorpassato: la spunta Simeone

Secondo quanto rilanciato dal sito Onefootball.com, la Roma è stata tra i primi club a bussare alla porta dei londinesi per il terzino Emerson Royal. Pinto ha dovuto incassare però un rifiuto, nonostante con Conte in panchina la sua titolarità non sia così scontata come prima. A prevalere nella scelta del calciatore ed il suo staff è la voglia di giocare la Champions League, questo aspetto ha tagliato fuori Tiago Pinto dalla corsa. Ora secondo il media inglese in pole position per assicurarsi le sue prestazioni ci sarebbe l’Atletico Madrid di Diego Simeone. Mentre la Roma è virata, ed è questione di dettagli per la firma, sul nome di Celik spostandosi in Ligue 1.