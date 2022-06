Addio Roma e futuro con Milan o Juve: la Gazzetta incalza, Zaniolo risponde

L’attaccante della Roma ha risposto alle domande del giornale sportivo sul suo futuro che lo vede conteso tra rossoneri e bianconeri

Sono passati circa sei mesi dall’inizio delle voci di calciomercato che vedono Zaniolo lontano dalla Capitale, ma nulla sembra essere cambiato. L’attaccante numero 22 della Roma continua a ad essere uno dei profili più seguiti in questo calciomercato, sia dai direttori sportivi che dai tifosi. I sostenitori giallorossi, infatti, aspettano di giorno in giorno nuovi aggiornamenti sul futuro di Nicolò, che proprio con questa squadra è diventato grande. Il 25 maggio, poi, è arrivata la rete più importante della stagione di Zaniolo, quella che lo ha riportato dove merita: nel cuore dei romanisti. A Tirana, infatti, il talento classe 1999 è riuscito a superare Bijlow con un colpo sotto delizioso, che ha permesso alla Roma di alzare al cielo la Conference League.

L’importanza del giocatore non è mai stata in dubbio, nonostante tra marzo e aprile è stato in panchina qualche partita, come ad esempio il derby vinto 3-0. Oltre quegli episodi, non c’è stato modo di poter dubitare della centralità del numero 22, che resta sempre uno dei pezzi pregiati dei giallorossi. Il suo addio alla squadra non avverrebbe a cuor leggero, e di sicuro neanche a un prezzo leggero. La Roma infatti, chiederebbe circa 50 milioni per il suo cartellino, una cifra a cui le squadre interessate intendono arrivare tramite contropartite. Si tratta di Juventus e Milan, con i primi che hanno cominciato a interessarsi a Zaniolo già da gennaio. I secondi, invece, sono piombati sul talento romanista nelle ultime settimane e sembrano addirittura in vantaggio sui bianconeri.

Calciomercato Roma, Zaniolo risponde alla Gazzetta: L’interesse mi fa piacere, ma continuo ad allenarmi”

Al futuro del numero 22 si è interessato anche la Gazzetta dello Sport. La rosea, infatti, ha intervistato l’attaccante della Roma a cui ha chiesto cosa prova visto l’interesse di questi big club. Come ogni ragazzo ambizioso, Nicolò ha risposto che apprezza il loro flirt, anche se lui è concentrato su altro. L’obiettivo dell’attaccante giallorosso è quello di allenarsi e migliorarsi ancora per dimostrare di meritare sempre di più l’interesse dei big club. Il suo addio alla squadra, poi non avverrebbe a cuor leggero, visto che gli mancherebbero tanti compagni di squadra e non solo Tammy Abraham, con cui ha mostrato una grande intesa.