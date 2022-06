Calciomercato Roma, ritorno di fiamma e sfida Sarri-Mourinho

L’allenatore della Roma è in un testa a testa con quello della Lazio che ha messo gli occhi sullo stesso obiettivo di calciomercato

È ancora una volta Roma contro Lazio, anche nel calciomercato. Non è la prima volta che Maurizio Sarri tenta di mettere i bastoni tra le ruote a José Mourinho per un obiettivo estivo. In questa sessione in particolare, poi, sono stati diversi i calciatori accostati a entrambe le squadre che in campionato sono arrivate molto vicine. La Roma, però, ha giocato un numero ben più alto di partite, a causa della Conference League. Ma questa è stata una cosa negativa solo in parte. I giallorossi, infatti, hanno accusato la stanchezza in campionato visto l’obiettivo vittoria del torneo europeo. La partecipazione alla terza coppa targata Uefa, infatti, ha sottratto parecchie energie agli uomini del tecnico portoghese.

Nonostante questo, però, la vittoria della Conference League è stata una cosa più che positiva visto che ha riportato nella Capitale un trofeo, soprattutto europeo, che mancava da parecchi anni. Con essa, poi, è arrivata anche una grande ondata di entusiasmo, con i tifosi della Roma che aspettano con ansia la nuova stagione. In vista di questa, Tiago Pinto dovrà preparare il calciomercato, evitando gli sgambetti delle concorrenti. L’ultimo, come già detto arriva proprio dalla Lazio, che vorrebbe prendere lo stesso calciatore. L’obiettivo di Pinto è quello di migliorare il centrocampo e per farlo ha messo nel mirino diversi profili, tra cui alcuni anche della Serie A.

Calciomercato Roma, Sarri vuole Torreira: sfida a Mourinho

L’ultimo nome messo nella lista è quello di Lucas Torreira, centrocampista uruguaiano dell’Arsenal che in questa stagione ha vestito la maglia della Fiorentnina. I Gunners hanno dato il ventiseienne in prestito alla Viola, dove si è fatto notare con buone prestazioni. Come riporta Tuttosport, sul calciatore c’è anche la Lazio, che ha dato il via a una vera e proprio a sfida con Mourinho. Il regista piace a entrmabi gli allenatori. Il calciatore già lo scorso anno si era proposto a Formello, ma aveva ricevuto il due di picche. Adesso Sarri lo vede come un’opportunità visto che vuole migliorare la cabina di regia.