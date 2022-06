Francesco Totti lancia un messaggio social nel giorno più bello per il mondo giallorossa. La Bandiera della Roma manda in estasi i tifosi.

Non sarà mai una data come le altre quella di oggi in casa Roma. Esattamente 21 anni fa la squadra giallorossa vinceva il terzo scudetto della sua storia, sconfiggendo per 3-1 il Parma allo stadio Olimpico. Ventuno anni dopo Francesco Totti riaccende i ricordi dei tifosi e la dedica social nel giro di pochi minuti è diventata virale, infiammando il web.

Il 17 giugno 2001 la Roma conquistava allo stadio Olimpico il terzo scudetto della sua storia, la vittoria per 3-1 sul Parma consegnò la squadra giallorossa alla gloria. Ventuno anni sono passati, ed oggi l’entusiasmo è tornato a gonfie vele grazie alla vittoria della Conference League. La prima stagione con Josè Mourinho sulla panchina giallorossa si è chiusa con la conquista della Conference League, un trofeo che mancava da quattordici anni in casa giallorossa. L’ultimo Tricolore risale ad esattamente ventuno anni fa, tra i protagonisti e condottieri di quella squadra la stella di Francesco Totti splendeva di luce propria.

Totti, messaggio social nel giorno più bello: tifosi della Roma in delirio

L’ex Capitano e Bandiera eterna del club giallorosso ha lanciato una dedica social da brividi per i tifosi della Roma. Totti ha pubblicato via Instagram l’esultanza della rete segnata proprio contro il Parma, in uno stadio Olimpico che ribolliva d’amore. L’ex Capitano ha accompagnato lo scatto con una semplice didascalia: “17-6-2001 ❤️💛indimenticabile!”

Inutile riportare quanto i tifosi giallorossi si siano emozionati dopo la speciale dedica su Instagram. Lo stesso post è diventato da subito virale nel web, come al solito Francesco Totti riesce ad emozionare i tifosi giallorossi e non solo.