Calciomercato Roma, vice-Abraham: l’intermediario offre il “gigante”

La Roma potrebbe prendere una nuova punta da affiancare all’attaccante inglese in questa finestra estiva di calciomercato

Tammy Abraham in questa stagione è stato un giocatore fondamentale per la Roma. Le sue prestazioni, infatti, sono state di alto livelli e chiunque lo ha criticato prima del suo arrivo non può far altro che applaudirlo per quello che ha fatto in campo. Dai suoi piedi sono arrivati ben 27 reti in tutte le competizioni in giallorosso. Un record per l’ex Chelsea che ha registrato dei numeri importanti nonostante fosse la prima annata con la Roma e in Serie A. Il numero 9 ha dimostrato subito di essere uno dei migliori attaccanti del nostro campionato, con i tifosi dei Blues che si stanno mangiando le mani per averlo fatto partire e per non averci mai creduto veramente. Ora, però, José Mourinho si gode la sua punta, che ha dimostrato di poter tenere il peso dell’attacco da solo.

Le sue alternative, infatti, non hanno mai entusiasmato il tecnico portoghese. Eldor Shomurodov, infatti, dopo un inizio in sordina, era scivolato ai margini delle gerarchie dell’allenator della Roma, che aveva cominciato a preferirgli altri profili. Le prestazioni messe in campo, infatti, non hanno stregato né lo Special One, né i tifosi, nonostante i quasi 20 milioni di euro spesi in estate per strapparlo al Genoa. Uno dei principali sostituti di Abraham in questa stagione è stato Felix Afena-Gyan, attaccante ghanese della Primavera, che ha esordito e segnato proprio contro i liguri. Anche il numero 64 è scivolato fuori dai progetti dello Special One a causa della sua poca maturità calcistica. E proprio per avere un sostituto di livello, si è proposto un calciatore che può diventare un asso nella manica per Mou.

Calciomercato Roma, Kalajdzic si offre ai giallorossi

Si tratta di Sasa Kalajdzic, attaccante austriaco dello Stoccarda. Come riporta il Corriere dello Sport, l’intermediario del giocatore, infatti, ha bussato alle porte di Trigoria per offrire il classe 1997, come possibile rinforzo della rosa. Alto 200 centimetri, il venticinquenne potrebbe essere un innesto importante per Mourinho, che ha trovato la rete su calcio d’angolo diverse volte in questa stagione. L’inserimento di un giocatore così alto, per di più con buone capacità di finalizzazione giocando in attacco, potrebbe essere un asso nella manica del portoghese, soprattutto in ottica di attacco a due.