Calciomercato Roma, mossa da ninja per Mertens

L’attaccante belga ha da poco rotto con il Napoli ed è finito nel mirino della Roma, e non solo, per questa finestra estiva di calciomercato

Dries Mertens è diventato da qualche giorno uno degli oggetti più preziosi di questo calciomercato estivo. La recente rottura con Aurelio De Laurentiis, e di conseguenza con il Napoli, lo ha reso disponibile sul mercato, visto che i tentativi per il suo rinnovo sono naufragati. Il mancato prolungamento del contratto, infatti, lo rende libero di cercare un nuovo accordo a parametro zero e viste le sue grandi qualità molte squadre hanno cominciato a guardare a lui con interesse. Tra queste anche la Roma, che vorrebbe migliorare il reparto offensivo visto che i gol sono arrivati solo grazie alle grandi prestazioni di Abraham in questa stagione. Solo l’inglese, infatti, ha segnato 27 gol in tutte le competizioni dal suo arrivo in giallorosso la scorsa estate.

Chi ha deluso, infatti, sono diversi. In primis ci sono Eldor Shomurodov e Felix Afena-Gyan. Il primo è stato acquistato a circa 20 milioni dal Genoa la sorsa estate e non ha mai entusiasmato tifosi e allenatore. Le sue prestazioni, infatti, sono andate piano piano a calare con lo Special One che lo ha messo in panchina per diverse partite. Proprio per far rifiatare gli attaccanti, però l’uzbeko è tornato a giocare nel finale di stagione, dove è riuscito a segnare anche una rete. Il secondo, invece, è ancora troppo giovane per garantire prestazioni di alto livello. Nonostante abbia fatto vedere qualcosa di buono in questa stagione, il ghanese ha bisogno di crescere e maturare professionalmente per poter affiancare bene Abraham. Per questo motivo, il nome di Mertens ha cominciato a circolare intorno alla Roma, che però deve stare attenta alle concorrenti.

Calciomercato Roma, Van Bommel vuole Mertens all’Anversa

Una di queste è l’Antwerp. Secondo quanto riporta hnl.be, il club in cui gioca Radja Nainggolan ha intenzione di richiamare in patria il napoletano. Alla guida del club, infatti, c’è Mark Van Bommel, che ha giocato al Psv insieme a Mertens nella stagione 2013-2014. La conoscenza tra i due potrebbe essere fondamentale per il trasferimento del belga. Nei piani del club c’è quello di rinforzarsi con diversi colpi importanti, come quelli di Alderweireld dal Manchester United, che prevedono anche una attaccante come il trentacinquenne.