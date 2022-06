Calciomercato Roma, Mertens esce allo scoperto: “Ecco cosa voglio”

Calciomercato Roma, è arrivato da poco l’annuncio di Dries Mertens relativo ad un futuro che sta destando non poco interesse ai tifosi del Napoli e non solo.

Dopo una stagione positiva per i campani, al netto del rammarico per lo sfiorato sogno scudetto a causa dei punti persi nel trittico di gare contro Fiorentina, Roma ed Empoli, all’ombra del Vesuvio sembrano esserci tutti i presupposti per assistere ad un autentico smantellamento di una squadra che, pur limitandosi alla vittoria della sola Coppa Italia, ha in questi anni dato non poche soddisfazioni ai propri tifosi.

L’impressione è che Aurelio De Laurentiis voglia catalizzare un ciclo basato su novità e freschezza, una volta aver compreso che diversi giocatori dell’attuale scacchiere siano ormai parte di un passato stantio e da superare nel minor tempo possibile. La novità Ancelotti non ha funzionato, così come lo stesso lavoro del traghettatore Gattuso non ha concesso all’attuale tecnico del Valencia la permanenza in Campania.

La scorsa estate, poi, a circa un mese di distanza dall’annuncio di Mourinho sulla panchina della Roma, il presidente azzurro presentava come nuovo allenatore proprio l’ex giallorosso, Luciano Spalletti. I presupposti per far bene con quest’ultimo, come si è poi visto, c’erano assolutamente. Ciononostante, le ultime voci provenienti da Napoli lasciano intendere come tanti cambiamenti possano concretizzarsi nel prossimo futuro.

Calciomercato Roma, Mertens confessa: “Ecco cosa voglio”

Dopo il doloroso e compianto addio di Insigne, sono nate delle difficoltà con Zambo-Anguissa, nelle quali ha provato a inserirsi il saggio e furbamente cinico Mourinho. Ma non passi inosservato anche il preoccupante scenario Koulibaly e le ultime voci su quel Fabian Ruiz che sarebbe stato recentemente monitorato anche da Pinto.

Ore di preoccupazione e ansia, insomma, soprattutto se si pensa anche all’enigma Mertens il cui scenario lascia intendere come ci siano buone probabilità di assistere ad un’evoluzione simile a quella del su citato 24, attratto dall’American Dream d’oltreoceano. Il 14 è in scadenza fra dodici giorni e la sua situazione ha suscitato diversi interessi nel nostro campionato e non solo. Tanti i dubbi a riguardo ma in queste ore è stato proprio “Ciro”, napoletano d’adozione, a esprimersi su quanto sta accadendo.

Queste le sue parole ai microfoni di HLN Sport. “Dovrò necessariamente sapere quale sarà il mio futuro in tempi brevi. Fin qui non ho ricevuto alcuna offerta ma spero di restare a Napoli”.